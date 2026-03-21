Thành lập Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả tại TP.Đà Nẵng

Chiều 21.3, Viện Công nghệ chống làm giả (VATAP-Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam) bổ nhiệm Phó Viện trưởng và ra mắt Văn phòng đại diện Viện Công nghệ chống làm giả TP.Đà Nẵng.

VPĐD VATAP xây dựng hệ sinh thái niềm tin quốc gia dựa trên minh bạch dữ liệu

Việc ra mắt VPĐD VATAP TP.Đà Nẵng nhằm tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá để truy xuất xác nhận xuất xứ, nguồn gốc, chủng loại, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo ông Phạm Quốc Việt (47 tuổi), Phó Viện trưởng VATAP kiêm Trưởng VPĐD VATAP TP.Đà Nẵng, VPĐD cam kết đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với giải pháp công nghệ tiên tiến: tem thông minh, định danh số, blockchain truy xuất nguồn gốc, hệ thống xác thực đa tầng...

VATAP với sức mệnh bảo vệ người tiêu dùng

Trước mắt, VATAP tiếp tục phát triển dự án trọng điểm Newstar Check, là hệ thống tem điện tử truy xuất nguồn gốc, chống làm giả thông minh, với nỗ lực trở thành giải pháp cốt lõi bảo vệ thương hiệu Việt Nam.