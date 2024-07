Thanh Nhã bất lực, CLB Hà Nội I hòa Than KSVN, đánh mất vị trí nhì bảng

Ở vòng cuối lượt đi giải VĐQG, CLB Hà Nội I đã để thua tối thiểu trước đối thủ đang đua vô địch với họ là CLB TP.HCM I. Không chỉ bị đối thủ này dẫn trước 3 điểm, CLB Hà Nội I còn có nguy cơ đánh mất vị trí thứ 2 khi nhóm bám đuổi phía sau là CLB Thái Nguyên T&T, Than KSVN cũng vươn lên mạnh mẽ. Vào hôm qua (2.7), Thái Nguyên T&T vừa có 3 điểm, qua đó tạm vươn lên đứng thứ 2. Chính vì thế, thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn buộc phải giành 3 điểm trước đối thủ khó chịu Than KSVN để đòi lại vị trí nhì bảng.



Hai đội bóng ra sân với quyết tâm rất cao VFF

Tuy nhiên, CLB Than KSVN chứng tỏ mình là một đối thủ không hề dễ chơi. Với những cầu thủ trẻ đầy tốc độ, “đội bóng vùng mỏ” linh hoạt trong những pha phối hợp bóng ngắn. CLB Than KSVN kiểm soát tốt thế trận và đẩy Hà Nội I vào thế phải chơi phòng ngự phản công. Trong hiệp 1, CLB Than KSVN có cơ hội nguy hiểm trước khi Thu Xuân chọc khe tinh tế để Thùy Dung thực hiện quả tạt khó chịu. Rất may cho CLB Hà Nội I là ở phía trong Thu Thìn dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu. Sau cơ hội này, CLB Than KSVN tiếp tục thi đấu tự tin. Lần lượt Thúy Hằng rồi Nguyễn Thị Vạn được trao cơ hội nhưng đều không thể tận dụng.

Trong khi đó, khả năng tấn công của CLB Hà Nội I gặp khá nhiều vấn đề. Suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Đặng Quốc Tuấn không có pha bóng đáng chú ý nào. Thanh Nhã là điểm sáng lớn nhất trên hàng công với nhiều pha đi bóng đẳng cấp. Dù vậy, cầu thủ mang áo số 19 tỏ ra quá cô độc và những đường chuyền cuối cùng của cô cũng không có đồng đội nào tận dụng được.

Thanh Nhã (áo đỏ) thi đấu đầy cố gắng VFF

Bế tắc suốt hiệp 1, CLB Hà Nội I còn nhận thêm bất lợi khi Thái Thị Thảo bị chấn thương khi hiệp 2 mới bắt đầu được ít phút. Thanh Nhã cùng các đồng đội phải lùi sâu và chịu nhiều sức ép của đối thủ. Tuy nhiên, kịch bản trong 45 phút đầu tiên tiếp tục lặp lại. Than KSVN phối hợp tốt nhưng vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Chỉ có 1 điểm trong trận đấu này, CLB Hà Nội I chính thức đánh mất vị trí thứ 2 vào tay CLB Thái Nguyên T&T. Đại diện của thủ đô có 17 điểm, bằng với Thái Nguyên T&T nhưng kém chỉ số phụ. Trong khi đó, CLB Than KSVN đứng thứ 4, bám sát CLB Hà Nội I với 15 điểm.

CLB Hà Nội I (áo đỏ) mất vị trí thứ 2 vào tay CLB Thái Nguyên T&T VFF

Ở trận đấu cuối cùng tại vòng 8, CLB Phong Phú Hà Nam dễ dàng đánh bại CLB Hà Nội II với tỷ số đậm 4-0. Phút 32, Lưu Hoàng Vân mở tỷ số với cú sút đẹp mắt. Đúng 2 phút sau, đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Dung ghi siêu phẩm, nhân đôi cách biệt cho CLB Phong Phú Hà Nam.

Sang hiệp 2, Ngân Thị Thanh Hiếu nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Tuyết Dung đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với bàn thắng thứ 2 ở phút 67, ấn định thắng lợi 4-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Tuyết Dung (áo trắng) rực sáng với cú đúp bàn thắng VFF

Trận thắng đậm CLB Hà Nội II giúp Phong Phú Hà Nam có 12 điểm, giữ vị trí thứ 5 và nuôi hy vọng cạnh tranh với nhóm xếp trên. Phía đối diện, CLB Hà Nội II vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm.