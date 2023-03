Thanh niên 19 tuổi trình báo bị cụ ông 71 tuổi đánh gãy mũi vì mâu thuẫn giao thông

Sáng 27.3, Công an P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ cụ ông 71 tuổi đánh gãy mũi nam thanh niên 19 tuổi cho Công an Q.Hải Châu thụ lý.



Trước đó, tối 21.3, Công an P.Hòa Thuận Đông nhận được trình báo từ anh N.V.G. (19 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về việc anh này bị một người đàn ông lớn tuổi đánh tại cây xăng số 51 (đường Phan Thành Tài, P.Hòa Thuận Đông).

Cụ thể, lúc 19 giờ 40 ngày 21.3, G. điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius BS 43K - 343.92 đến cây xăng số 51 để đổ xăng thì bị người đàn ông khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy hiệu Yamaha Nouvo LX màu đỏ, đen dừng phía sau và chửi.

Tiếp đó, người đàn ông này cầm mũ bảo hiểm đập vào mặt anh G. một cái rồi lên xe bỏ đi. Bị đánh bất ngờ, anh G. không nhìn rõ biển số xe. Hậu quả, anh G. bị gãy xương sống mũi.

Công an P.Hòa Thuận Đông lập biên bản vụ việc NGUYỄN TÚ

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an P.Hòa Thuận Đông nhanh chóng tiến hành xác minh, trích xuất camera khu vực, qua đó làm rõ nghi phạm là cụ ông N.N.M. (71 tuổi, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu).



Công an phường đã mời ông M. lên làm việc, nguyên nhân mâu thuẫn được xác định là do cả hai tham gia giao thông tại nút Phan Thành Tài - đường 2.9 ngay cây xăng. Ông M. không đồng ý với việc G. chạy xe máy nên đã đuổi theo nam thanh niên này vào tận cây xăng và dùng mũ bảo hiểm đập gãy mũi G. Hiện lực lượng công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.