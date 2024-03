Thanh niên 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai trao tặng công trình 'Ánh sáng biên cương'

Ngày 29.3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên 2 tỉnh Bình Phước, Đồng Nai đã phối hợp tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2024 tại H.Lộc Ninh.

Trao tặng công trình thanh niên "Ánh sáng biên cương" HOÀNG GIÁP

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực. Đó là, Khánh thành công trình thanh niên "Ánh sáng biên cương" với 40 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường tuần tra biên giới dài 1,6 km; trao 50 phần quà cho người dân xã Lộc An và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc An; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 bộ đồ thể thao và 800 quyển vở cho học sinh xã Lộc An. Tổng giá trị các hoạt động của chương trình khoảng 105 triệu đồng.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn HOÀNG GIÁP

Đến thăm cột mốc biên giới do Đồn biên phòng Lộc An (H.Lộc Ninh) quản lý HOÀNG GIÁP

Chương trình diễn ra trong những ngày tháng 3 nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và chương trình "Tháng ba biên giới". Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Hội hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ khu vực biên giới.