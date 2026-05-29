Thanh niên đồng kiến tạo giải pháp số cho đô thị bền vững

Tăng cường kỹ năng và kết nối cho thanh niên

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, chương trình thể hiện nỗ lực chung của UNDP và Grab Việt Nam trong việc tạo thêm không gian để thanh niên Việt Nam từ 18 đến 24 tuổi rèn luyện kỹ năng số, đóng góp những giải pháp số sáng tạo và thiết thực cho như xây dựng thành phố xanh hơn, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, và thúc đẩy các dịch vụ đô thị thông minh.

Các đội thi với sự đồng hành, góp ý từ các cố vấn trong ngành, sẽ phát triển giải pháp số cho những vấn đề thực tiễn trong phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: "Đồng hành và hỗ trợ các bạn trẻ trong hành trình tiếp cận, ứng dụng và phát triển công nghệ là một trong những mục tiêu quan trọng của Grab. Chúng tôi rất hân hạnh được được cùng UNDP khởi xướng và tham gia đóng góp chuyên môn cho chương trình "Grab the Future Hackathon" nhằm tạo ra một sân chơi thiết thực - nơi các bạn được học hỏi, kết nối và thử nghiệm những ý tưởng công nghệ. Grab hy vọng chương trình sẽ mang đến những ý tưởng giàu tính thực tiễn, góp phần tạo tác động tích cực cho cộng đồng và xã hội".

GRAB the Future Hackathon dự kiến tuyển chọn 200 thanh niên toàn quốc. Trong tháng 6, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động nâng cao năng lực, gồm các buổi thực hành và chia sẻ chuyên sâu với chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm.

Tổng kết chương trình là cuộc thi hackathon kéo dài 36 giờ vào cuối tháng 6

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình mở ra cơ hội để thanh niên kết nối với cố vấn, chuyên gia và các bạn trẻ có cùng mối quan tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mang đến cho thanh niên góc nhìn thực tiễn về công nghệ, phát triển sản phẩm và dịch vụ số.

Các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu thêm về môi trường làm việc trong khu vực tư nhân và tiếp cận các cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp, bao gồm khả năng tham gia kỳ thực tập tại Grab Việt Nam.

Đội thắng cuộc sẽ được tham gia một diễn đàn đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên trong khu vực, nơi các bạn có thể trao đổi ý tưởng và kết nối với những nhà sáng tạo trẻ đến từ châu Á Thái Bình Dương.

Thúc đẩy các giải pháp số và xanh cho đô thị

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, quá trình này cũng tạo thêm áp lực lên hạ tầng đô thị, giao thông, dịch vụ công và môi trường.

Năm 2023, ngành giao thông vận tải của Việt Nam phát thải 39,3 triệu tấn CO₂, chiếm khoảng 11% tổng lượng phát thải quốc gia.

Điều này đặt ra yêu cầu bức thiết về những cách tiếp cận sạch hơn, thông minh hơn trong phát triển đô thị.

Nếu được phát triển và sử dụng một cách có trách nhiệm, công nghệ số có thể hỗ trợ các thành phố nhận diện rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, và khuyến khích những lựa chọn bền vững hơn trong đời sống hằng ngày.

Chẳng hạn, các nền tảng số mang đến các giải pháp kết nối chặng đầu và cuối để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng.

Đồng thời, việc định hướng người dùng ưu tiên lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm mà còn tối ưu giao thông đô thị.

Chính những bước tiến công nghệ này đã tạo động lực cho thanh niên vận dụng sức sáng tạo, kỹ năng công nghệ và hiểu biết về cộng đồng địa phương nhằm đóng góp vào các ưu tiên phát triển của đất nước.

Ông Dinh-Long Pham, Điều phối viên khu vực về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thanh niên, UNDP khu vực châu Á Thái Bình Dương, chia sẻ: "Với UNDP, chúng tôi nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng của các chương trình phát triển. Các bạn còn là những người đổi mới sáng tạo, nhà khởi nghiệp, người dẫn dắt trong cộng đồng và đối tác cùng tham gia giải quyết các thách thức phát triển".

GRAB the Future Hackathon cho thấy vai trò của hợp tác liên ngành trong việc hỗ trợ thanh niên tham gia đổi mới sáng tạo.

Thông qua việc kết nối các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, các đơn vị trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cố vấn và thanh niên, chương trình tạo thêm không gian để các bạn trẻ thử nghiệm ý tưởng, phát triển kỹ năng và đóng góp cho tương lai đô thị bền vững hơn.