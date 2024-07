Thanh niên góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước

Tại phiên làm việc chiều 12.7, Đại hội hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 7, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 69 người. Chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 7.