Thanh niên Việt Nam hãy dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám khát vọng

Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, vui tươi, sôi động của Tháng Thanh niên, chúng ta rất vui mừng tới dự lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; đúng là những gương mặt rạng ngời của những tài năng trẻ ưu tú của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực, đại diện cho thanh niên Việt Nam - "những chủ nhân tương lai của đất nước", với sứ mệnh là đội xung kích, lực lượng tiên phong và tinh thần "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng" đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: BTC

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại buổi lễ trang trọng này và toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam nhân Tháng Thanh niên lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây hơn 5 thế kỷ, danh sĩ Thân Nhân Trung đã khẳng định "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, thời kỳ nào cũng ghi dấu sự đóng góp to lớn của các bậc hiền tài, trong đó có nhiều người đã dưỡng tâm, rèn chí, xây hoài bão lớn từ khi còn trẻ.

Từ thuở các Vua Hùng dựng nước, đến những trang sử hào hùng của Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, cho đến thời đại Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ, vì độc lập, tự do và phát triển trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Các bạn trẻ tham dự chương trình ẢNH: BẢO ANH

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Người khẳng định "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà". Với tinh thần đó, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên và có nhiều chủ trương, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích để thanh niên, những tài năng trẻ sẵn sàng tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Một sáng kiến có tác động lan tỏa cao

Tôi ghi nhận, đánh giá cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thanh niên, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trong đó, Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là một sáng kiến có tác động lan tỏa cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn nhằm mục đích: Tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu niên; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội… Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng, tôn vinh thế hệ trẻ của đất nước chúng ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy vinh danh các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ẢNH: BẢO ANH

Trong suốt 29 năm qua của giải thưởng, gần 580 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng được tôn vinh đều là những tấm gương sáng và có những thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến nổi bật trên các lĩnh vực cho đất nước, ghi đậm nét dấu ấn trí tuệ, tài năng Việt Nam, tô thắm thêm cho lịch sử văn hiến hào hùng của dân tộc và ghi danh trên bản đồ thế giới.

Tôi rất vui mừng được biết, giải thưởng năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, an ninh quốc phòng, tình nguyện vì cộng đồng.

Giao lưu với nghệ nhân trẻ Phùng Quang Trung. Hằng năm, anh Trung đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh, chân dung các anh hùng liệt sĩ ẢNH: BẢO ANH

Chúng ta rất xúc động trước hình ảnh hai em học sinh Việt Nam Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Thân Thế Công mang về cho đất nước những tấm huy chương vàng Olympic quốc tế danh giá; hai nhà khoa học trẻ Phạm Huy Hiệu, Nguyễn Viết Hương có những công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế có giá trị cao.

Thượng úy Hoàng Khắc Hiếu đã đóng góp nhiều giải pháp kỹ thuật, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn; đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đại úy Trần Vĩnh Chiến dũng cảm tham gia điều tra, triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn.

Tuyển thủ Trịnh Thu Vinh mang lại những tấm huy chương vàng tại Giải vô địch bắn súng châu Á và Đông Nam Á; nghệ sĩ trẻ Nguyễn Huỳnh Sơn đoạt giải "Anh tài toàn năng", "Anh tài được yêu thích nhất" tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Nghệ nhân trẻ Phùng Quang Trung hằng năm đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh, chân dung các anh hùng liệt sĩ; cùng với 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng được vinh danh tại buổi lễ hôm nay là đại diện của biết bao tấm gương bạn trẻ tiêu biểu khác trên mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Các gương mặt trẻ khát vọng được vinh danh ẢNH: BTC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc đã được trao tặng giải thưởng danh giá tại buổi lễ hôm nay và toàn thể các bạn trẻ thanh niên Việt Nam - những người đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường, bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc ấm no và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thời điểm lịch sử phải có những con người lịch sử

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là năm đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; là năm "tăng tốc, bứt phá, về đích", phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thu Thủy là Gương mặt trẻ triển vọng giao lưu tại chương trình ẢNH: BTC

Là năm "tạo thế, tạo lực, tạo đà" cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao). Hai mục tiêu này rất quan trọng và rất khó khăn nhưng chúng ta quyết tâm phải làm, đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước thời điểm lịch sử phải có những quyết sách lịch sử phải có những con người lịch sử để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, thanh niên Việt Nam phải làm gì?

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và lịch sử hào hùng hàng nghìn năm văn hiến của dân tộc, cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, thanh niên Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình; đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực lớn hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc đấy; phải có tư tưởng "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, không có gì là không thể"; tập trung thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu ẢNH: BTC

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng và đặt kỳ vọng to lớn vào sự đóng góp của thế hệ trẻ, của thanh niên Việt nam thời đại mới trong sự nghiệp vinh quang này; như lời gửi gắm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Với tinh thần đó, tôi mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung, hãy tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám cống hiến, dám khát vọng, dám vượt qua giới hạn của chính mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hóa khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên".

"Ba tiên phong" và "Sáu trọng tâm"

Tôi đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, để phát huy hơn nữa vai trò và sự đóng góp, cống hiến của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào "Ba tiên phong" và "Sáu trọng tâm" sau đây:

"Ba tiên phong" bao gồm:

Một là, tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. Thanh niên Việt Nam phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, đúng thời điểm với sức sáng tạo và sự cống hiến là không có giới hạn.

Hai là, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân vào những lĩnh vực mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những "Startup kỳ lân" của Việt Nam, góp phần đưa đất nước tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Các bạn trẻ hào hứng giao lưu cùng hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sau lễ trao giải ẢNH: BTC

Ba là, tiên phong trong dân tộc hóa nền văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc của Việt Nam ra thế giới. Thanh niên Việt Nam phải không ngừng đột phá, tạo ra các sản phẩm văn hóa mới, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa được nhân loại thừa nhận, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí, tạo ra những giá trị tinh thần mới mang tầm khu vực, thế giới và không ngừng nâng cao giá trị thụ hưởng của nhân dân ta về văn hóa.

"Sáu trọng tâm" bao gồm:

Thứ nhất, trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đặc biệt là phát huy vai trò và sự đóng góp của thanh niên trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng chiến lược và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng. Thanh niên Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức trẻ, trí lực, nhiệt huyết, sáng tạo, đi đầu trong lao động, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các địa bàn nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo; tích cực tham gia chương trình"Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.

Thứ tư, trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Thanh niên Việt Nam phải tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công bằng, tiến bộ xã hội, nhất là quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế trên mọi miền đất nước, đến với từng cộng đồng, mỗi gia đình và từng người dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thứ năm, trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thanh niên phải phát huy hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chú trọng học ngoại ngữ, trở thành công dân số, công dân toàn cầu; góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài về vốn, khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, quản trị quốc gia, nhân lực chất lượng cao, khám phá và thúc đẩy các thị trường cho sản phẩm thương hiệu Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Thứ sáu, trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thanh niên Việt Nam phải luôn sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tập trung nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn, văn minh, vì cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Xây dựng cơ chế, chính sách tốt nhất cho thanh niên

Nhân buổi lễ trọng thể này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, dành sự quan tâm xây dựng những cơ chế, chính sách tốt nhất để thanh niên Việt Nam phát triển bao trùm, toàn diện và cống hiến cho đất nước, với tinh thần cả nước chia sẻ, đồng hành cùng thế hệ trẻ, đầu tư cho thế hệ trẻ, đầu tư cho các bạn trẻ tài năng là đầu tư cho phát triển bền vững, đầu tư cho tương lai của đất nước ta giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.

Cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ được giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã lan tỏa nhiều thông điệp của chương trình ẢNH: BẢO ANH

Tôi đề nghị, từng bạn trẻ thanh niên, cho dù ở lĩnh vực nào, ở bất cứ nơi đâu phải có hoài bão, ước mơ, khát vọng, đam mê, nhiệt huyết, dám dấn thân, dám cống hiến, dám vượt qua chính mình; hãy không ngừng nỗ lực phấn đấu, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ và sức sống mãnh liệt của thanh niên Việt Nam, đóng góp, cống hiến trí tuệ, sức lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã từng căn dặn: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" và "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, là lực lượng tiên phong, là đội dự bị tin cậy và là niềm tin của Đảng, luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước nỗ lực phấn đấu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước chúng ta.

