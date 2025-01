Thành phố Huế trực thuộc Trung ương bước vào kỷ nguyên vươn mình

Sau khi Nghị quyết của Quốc hội chính thức được thông qua (ngày 30.11.2024), bộ máy chính quyền TP.Huế trực thuộc T.Ư đã bắt đầu được hình thành kiện toàn, sắp xếp và đi vào vận hành với thời cơ, vận hội và khí thế mới.

TP.Huế trực thuộc T.Ư có diện tích 4.947,11 km² và dân số 1.236.393 người, gồm 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân, 3 thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền, 4 huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền và A Lưới và 133 đơn vị hành chính cấp xã. TP.Huế nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trung tâm của con đường hành trình di sản văn hóa thế giới của Việt Nam, một điểm đến có 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Hệ thống hạ tầng kết nối giao thông của TP.Huế có Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cửa khẩu A Đớt, Hồng Vân; Cảng nước sâu Chân Mây, Hải cảng Thuận An, có đường sắt bắc nam và đường cao tốc đi qua. TP.Huế đang từng bước khẳng định vị thế là 4 trung tâm lớn của cả nước gồm: trung tâm văn hóa - du lịch, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục và đào tạo, trung tâm khoa học và công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế trực thuộc T.Ư

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế trực thuộc T.Ư cho biết, năm 2024 vừa đi qua với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp; nhiều dự án trọng điểm hoàn thành, đi vào hoạt động; đời sống nhân dân được cải thiện; du lịch phát triển mạnh mẽ; giáo dục, văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.840 USD, tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 12.880 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỉ USD, tăng 33,1%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,9%, nhiều loại hình du lịch được đưa vào khai thác, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa di sản.

Tổng lượt khách du lịch ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu lượt; tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 8.500 tỉ đồng.

Thành phố Huế trực thuộc T.Ư với đô thị di sản Huế là trung tâm và các đô thị hiện đại, đô thị vệ tinh được mở rộng kết nối với các thị trấn sinh thái

ảnh: Nguyễn T.A.Phong





Thế và lực mới

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP.Huế trực thuộc T.Ư cho biết, chúng ta chào đón năm 2025 với một dấu mốc lịch sử: tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức trở thành TP.Huế trực thuộc T.Ư. Đây là niềm tự hào lớn, là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ quý báu từ Trung ương; của những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà qua các thời kỳ.

"Bước vào năm 2025, TP.Huế trực thuộc T.Ư bắt tay xây dựng một đô thị di sản đặc thù, ở đẳng cấp mới trong định hướng chiến lược đưa quốc gia bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra. Điều đó đòi hỏi tỉnh phải có chiến lược bài bản, phân công, chi tiết hóa các nhiệm vụ cần triển khai. Năm 2025 cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, đòi hỏi Đảng bộ TP.Huế cũng phải nghiên cứu, xây dựng kịch bản cho 5 năm tiếp theo thông qua việc xây dựng văn kiện đại hội các cấp", ông Phương chia sẻ.

"Với tâm thế mới, khí thế mới, động lực mới, TP.Huế sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, nguồn lực và những thành quả đạt được, quyết tâm xây dựng TP.Huế phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh", ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.