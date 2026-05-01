Không chỉ là đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM nhiều năm qua còn được nhắc đến như một “thành phố nghĩa tình”, nơi các chính sách an sinh xã hội luôn được duy trì song hành cùng phát triển đô thị. Những căn nhà Đại đoàn kết vì thế không chỉ sửa lại mái tôn, bức tường, mà còn vun đắp niềm tin để người dân thêm gắn bó.

TP.HCM không chỉ đối mặt bài toán phát triển đô thị, mà còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân bằng những chính sách an sinh thiết thực. Từ những mái nhà đại đoàn kết giúp người khó khăn an cư, các chương trình di dời nhà ven kênh mở ra nơi ở mới khang trang đến những điểm an sinh xã hội tiếp sức kịp thời cho người yếu thế. Tuyến video Thành phố nghĩa tình, đô thị văn minh sẽ ghi nhận những đổi thay cụ thể và hành trình xây dựng một TP.HCM hiện đại, nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Viết tiếp giấc mơ an cư giữa lòng thành phố

Sinh sống trong căn nhà cũ kỹ xuống cấp nghiêm trọng, bà Huỳnh Thị Tình nhiều năm quen với cảnh chuột bò, mái dột, nền nhà ngổn ngang xà bần. “Ở đây chuột bò, chỗ này xà bần… cái nhà tan nát hết, dột hai bên”, bà kể.

Thu nhập của bà chỉ trông vào sạp hàng nhỏ ven đường, mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn đồng nên cuộc sống luôn trong cảnh chật vật. Theo bà, có hôm ngồi bán từ sáng đến trưa chỉ được 50.000 đồng, phải xin cơm, xin quần áo để qua ngày. Ngay cả khi được khuyên đi khám bệnh, bà cũng không dám vì sợ không có tiền.

Căn nhà là nơi hương hỏa cha mẹ để lại, nhưng suốt nhiều năm việc sửa sang gần như nằm ngoài khả năng của bà.

Bà Huỳnh Thị Tình đã được sửa lại căn nhà mới, có nơi để hương hỏa cho cha mẹ ẢNH: NGUYỄN ANH

Thành phố nghĩa tình: Những ngôi nhà mới giữa lòng đô thị văn minh

Nhờ chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, căn nhà nay đã khoác lên diện mạo mới. Bà Tình cho biết cầu thang gỗ mục nát trước đây đã được thay bằng cầu thang mới, những hạng mục còn lại cũng đang tiếp tục hoàn thiện. “Nay đẹp rồi đó, còn mấy giai đoạn nữa, đóng la phông với điện, với đồng hồ nước”, bà nói.

Điều khiến bà xúc động hơn cả là sự sẻ chia của cộng đồng. “Giờ mình khổ có người giúp mình, mai mốt mình khá mình giúp lại người ta, không mất mát đi đâu hết”, bà chia sẻ.

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết đã giúp bà Huỳnh Thị Tình có một mái ấm mới. Nơi bà có thể phần nào an tâm để hướng tới một cuộc sống mới ẢNH: NGUYỄN ANH

Cách đó không xa là gia đình bà Huỳnh Thị Kim Liên với 5 nhân khẩu. Cả nhà chủ yếu làm phụ hồ, giúp việc thời vụ nên thu nhập bấp bênh. Suốt nhiều năm, việc sửa lại căn nhà cũ gần như chưa từng được nghĩ tới.

Bà Liên kể trước đây chỉ mong dựng tạm mái tôn để che mưa nắng, chứ chưa từng dám nghĩ đến chuyện có một căn nhà tử tế. Mỗi mùa mưa đến, nước tràn vào nhà, chuột bò khắp nơi, mái tôn dột ướt đồ đạc. “Đi làm hồ một tháng nghỉ mấy tháng, đâu có khả năng… mình cứ nghĩ là không bao giờ được một cái nhà”, bà nói.

Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ từ địa phương, căn nhà nay đã khang trang hơn, trở thành chỗ ở ổn định để gia đình yên tâm làm ăn.

Theo bà Liên, bà con lối xóm ai ghé qua cũng mừng cho gia đình vì ai cũng hiểu với hoàn cảnh như trước đây, nếu không có hỗ trợ thì rất khó sửa nổi căn nhà. “Suốt đời không bao giờ có khả năng”, bà nói.

Gia đình bà Huỳnh Thị Kim Liên đã dọn vào căn nhà mới sau hơn 2 tháng sửa chữa ẢNH: NGUYỄN ANH

Sau khi được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí sửa chữa, căn nhà đã khang trang hơn, trở thành nơi an cư lạc nghiệp cho cả gia đình ẢNH: NGUYỄN ANH

Có nơi ở ổn định, gia đình bà không còn nỗi lo mưa gió ngập nước. Với bà, mái nhà mới cũng là động lực để tiếp tục lao động, vun vén tương lai. “Thấy cuộc sống mà nhà nước quan tâm tới mình khổ như vậy mà được vậy là thấy hãnh diện, sung sướng”, bà xúc động.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Riêng trong năm qua, phường Cầu Kiệu đã vận động hơn 3 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội thông qua nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng, trong đó có chương trình “Đi bộ đồng hành vì người dân khó khăn”.

Không chỉ hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ khó khăn, nguồn quỹ còn được dùng để trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Ngọc Minh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu, cho biết công tác chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ phường.

Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu trao tặng kinh phí sửa chữa nhà Đại Đoàn kết. ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo ông Minh, ngay sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, phường đã tổ chức khảo sát và hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Đây đều là những trường hợp đặc biệt khó khăn, nhà xuống cấp nghiêm trọng nên được địa phương ưu tiên hỗ trợ sớm.

Phường Cầu Kiệu cũng đặt mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn, tiếp tục tạo điều kiện để người dân có đời sống an sinh tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình an sinh xã hội hằng năm vẫn huy động nguồn lực lớn để chăm lo người yếu thế, hỗ trợ sinh kế, học bổng, sửa chữa và xây dựng nhà tình thương trên địa bàn.

Không riêng tại Cầu Kiệu, từ đầu năm đến nay, toàn TP.HCM đã có 110 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 8,2 tỉ đồng từ nguồn quỹ của Mặt trận Tổ quốc.

Giữa một đô thị hơn 14 triệu dân, mỗi căn nhà được sửa chữa không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời khẳng định rằng TP.HCM phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ những con hẻm nhỏ đến các khu dân cư mới, tinh thần sẻ chia vẫn đang góp phần làm nên hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.