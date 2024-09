Thành phố nóng nhất ở Mỹ lập kỷ lục mới về nắng nóng

Với 1,6 triệu dân, Phoenix được mệnh danh là thành phố nóng nhất ở Mỹ do nằm trong vùng khí hậu sa mạc Sonoran, đã trải qua mùa hè nóng kỷ lục, cao hơn 2 độ C so với kỷ lục cũ vào năm ngoái, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS). Chuỗi 113 ngày nhiệt độ cao kết thúc ngày 17.9 đã phá kỷ lục trước đó là 76 ngày nhiệt độ trên 38 độ C ghi nhận vào năm 1993.



Nhiệt độ cao đã khiến 256 người tử vong trong năm nay tại hạt Maricopa, nơi có thủ phủ là Phoenix, và bị nghi là nguyên nhân gây ra 393 trường hợp tử vong khác. Năm ngoái, Maricopa ghi nhận 645 trường hợp tử vong liên quan nhiệt độ cao. Theo phát ngôn viên Nailea Leon của Cơ quan Y tế công cộng hạt Maricopa, vẫn còn quá sớm để dự báo về con số tử vong trong năm nay. Trong năm nay, các ca tử vong đạt đỉnh điểm vào tháng 7 khi nhiệt độ ở Phoenix thường lên đến 47,8 độ C, xu hướng mà các nhà khoa học về khí hậu cho là do tình trạng ấm lên toàn cầu - hậu quả của ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch.

Trong 5 năm qua, Phoenix mỗi năm đều trải qua trung bình 40 ngày có mức nhiệt từ 47,8 độ C trở lên, so với mức trung bình hồi đầu thế kỷ là 5 ngày, theo Văn phòng Khí hậu bang Arizona.