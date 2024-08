Thành phố ở Việt Nam: Hải Phòng 'hoa phượng ném giữa trời xanh từng vốc lửa'

Hải Phòng là thành phố ven biển, nằm ở vùng Đông Bắc đồng bằng sông Hồng. Tổng diện tích của thành phố Hải Phòng là 1.519 km2 bao gồm cả huyện đảo (Cát Hải và Bạch Long Vĩ).

Hải Phòng ngày nay bao gồm 15 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 quận (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh), 8 huyện (An Dương, An Lão, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo), với 217 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Dân số của Hải Phòng hơn 2 triệu người; mật độ dân số bình quân là 1.315 người/km2. Dân số khu vực thành thị là 932.547 người, chiếm 45,9%; nam chiếm 49,45% và nữ chiếm 50,55% dân số.

Thái Thanh (tổng hợp)