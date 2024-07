'Thành phố sắc đẹp' NovaWorld Phan Thiet tỏa sáng cùng Mister Vietnam Fashion Show No.2

Mãn nhãn cùng dàn nam thần Mister Vietnam

Trên nền nhạc sôi động, khi 40 thí sinh Mister Vietnam xuất hiện trên sân khấu Fashion Show No.2 đã khiến hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp reo hò, cổ vũ không ngớt. Hình thể chuẩn, gương mặt đẹp, từng nhịp bước catwalk của dàn nam thần đã đưa khán giả đến với những bộ sưu tập thời trang ấn tượng đến từ các nhà mốt nổi tiếng.

Mister Vietnam 2024 - Cuộc thi cấp quốc gia dành cho phái mạnh đã hội ngộ khán giả NovaWorld Phan Thiet trong đêm diễn Fashion Show No.2

Sau màn trình diễn bốc lửa, ấn tượng vào tối 6.7, Top 40 của Mister Vietnam 2024 sẽ có cơ hội tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Taiwan Fashion Week 2024. Vì thế, trong đêm diễn đậm dấu ấn thời trang tại Đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiet, các chàng trai đã tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, thần thái chuẩn nam thần cùng những bước catwalk điệu nghệ trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp.

Giọng hát đầy nội lực của "Chị đẹp" Phương Vy hòa cùng màn trình diễn nóng bỏng của các thí sinh Mister Vietnam mang đến cho khán giả một đêm mãn nhãn và đong đầy cảm xúc

"Thật ấn tượng khi được xem một cuộc thi nhan sắc trong không gian mở tại Bikini Beach. Chắc chắn tôi và nhóm bạn sẽ quay lại NovaWorld Phan Thiet để đón xem các show diễn, sự kiện đình đám trong mùa hè này", Thùy Trang, 25 tuổi, đến từ TP.HCM hào hứng cho biết.

Hoạt động trong lĩnh vực thời trang, vợ chồng anh Minh Trí, chị Trúc Ly (Hà Nội) cùng cho biết: "Chúng tôi thường có mặt tại các show diễn thời trang vì đó là công việc và đam mê. Trước đây các show thường diễn ở Hà Nội hoặc TP.HCM, nhưng đêm nay khi chứng kiến dàn nam thần Mister Vietnam tỏa sáng bùng nổ tại Fashion Show No.2, tôi cho rằng điều đó có sự tác động không nhỏ của không gian trình diễn - quảng trường Bikini Beach bên bờ biển lộng gió".

Ban giám khảo Mister Vietnam Fashion Show No.2 quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz Việt

NovaWorld Phan Thiet - Điểm đến của các cuộc thi nhan sắc

Là một trong những tọa độ hot nhất miền Nam Việt Nam, NovaWorld Phan Thiet đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia và quốc tế... Ngoài Mister Vietnam Fashion Show, Miss Grand Vietnam cũng sẽ đổ bộ đến đây bắt đầu từ nửa cuối tháng 7 này.

VBFF (Vietnam Beauty Fashion Fest) ngày 20.7 hứa hẹn sẽ thưởng đãi khán giả show diễn thời trang đậm dấu ấn từ dàn thí sinh Miss Grand Vietnam. Một ngày sau đó, màn trình diễn trang phục đi biển sẽ góp thêm làn gió thổi bùng Summer Fest tại NovaWorld Phan Thiet thêm mặn mà, phóng khoáng. Trình diễn trang phục dân tộc luôn được xem là "đặc sản" của cuộc thi sắc đẹp này, năm nay dàn thí sinh cá tính Miss Grand Vietnam sẽ đem đến thành phố sắc đẹp NovaWorld Phan Thiet những mẫu trang phục dân tộc nào? Hãy đến NovaWorld Phan Thiet vào đêm thứ bảy cuối cùng trong tháng để tìm câu trả lời nhé.

Đêm bán kết vào 30.7 sẽ quyết định những thí sinh nào lọt vào chung kết 3.8. Ai sẽ trở thành Miss Grand Vietnam 2024? Các thí sinh còn một hành trình thú vị tại NovaWorld Phan Thiet để thể hiện mình và nắm bắt cơ hội tỏa sáng giành vương miện cao quý.

"Thành phố sắc đẹp" NovaWorld Phan Thiet nóng lên từng ngày với các cuộc thi sắc đẹp đình đám

Mr World và Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam sẽ đến "thành phố sắc đẹp" NovaWorld Phan Thiet vào tháng 8. Với Mr World, khán giả được chứng kiến cuộc so tài cam go nhưng cũng đầy thú vị của các nam vương, từ vẻ đẹp hình thể đến kỹ năng, trí tuệ và cả thần thái. Tiếp đến, Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành cuộc thi được khán giả háo hức trông đợi bởi đây là đề tài đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt với phụ nữ. Summer Fest với chuỗi hoạt động, sự kiện tưng bừng từ sắc đẹp, âm nhạc, thể thao, show diễn của các ngôi sao ca nhạc… khiến NovaWorld Phan Thiet tiếp tục giữ vững sức hút là điểm đến "nhất định phải đi" trong hè này của du khách.

Hòa mình vào Summer Fest tại NovaWorld Phan Thiet, du khách còn được nhận các các ưu đãi khủng như gói vui hè tại 4 công viên chỉ từ 199.000 đồng hay trọn gói 5 công viên chỉ từ 299.000 đồng… Đặc biệt, nhân dịp khai trương tuyến xe TP.HCM - NovaWorld Phan Thiet vào ngày 5.7 vừa qua, Nova Service Group tung gói 999 combo siêu ưu đãi chỉ 10.000 đồng/combo (vé xe và vé công viên) để du khách có thể dễ dàng di chuyển từ TP.HCM đến thẳng NovaWorld Phan Thiet tận hưởng những ngày hè rộn ràng niềm vui. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, doanh nghiệp cũng mở bán các gói combo như: Vé công viên và đưa đón, Nghỉ dưỡng Khách sạn và đưa đón; Trải nghiệm ẩm thực và đưa đón… tại NovaWorld Phan Thiet.

Đến NovaWorld Phan Thiet trong chuỗi ngày hè Summer Fest du khách được trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái hoàn chỉnh từ Stay (lưu trú) - Play (giải trí, vui chơi) - Eat (ẩm thực)

Chuỗi lễ hội Summer Fest NovaWorld Phan Thiet có sự đồng hành của các đơn vị sản xuất hàng đầu trong các lĩnh vực giải trí, dịch vụ như Sen Vàng, Hương Giang Entertaiment, Lululola show, Leading Media... và các nhà tài trợ như MB.

MB đã tạo ấn tượng với giới trẻ thông qua bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi LoL, Hi Slay-dy… và gần đây nhất là bộ sưu tập Bethesky.

Khi sở hữu thẻ MB Hi Colllection, khách hàng có thể tận hưởng vô vàn các ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn. Năm 2024 MB đón chào tuổi 30 với những thử thách lớn hơn và giấc mơ lớn hơn.

Với thông điệp "Move for Big - Tiến bước vững vàng", MB đặt ra các mục tiêu cụ thể là: Top 3 ngân hàng về hiệu quả và an toàn; chinh phục cột mốc 30 triệu khách hàng.