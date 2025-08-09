Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội

Nguồn: SHB
Nguồn: SHB
09/08/2025 15:01 GMT+7

Cả Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trong đêm tổng duyệt đại nhạc hội 'Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới', mở màn cho chuỗi sự kiện nghệ thuật - lễ hội quy mô lớn chưa từng có tại Tây Ninh. Sân khấu hoành tráng, công nghệ trình diễn hiện đại cùng các kỷ lục mới xác lập đã sẵn sàng mang tới bầu không khí bùng nổ trước giờ G.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 1.

Tối 8.8, chương trình Tổng duyệt đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia đã chính thức diễn ra. Sự kiện do Tập đoàn T&T Group phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 2.

Nhìn từ trên cao, đại đô thị T&T City Millennia rực rỡ ánh đèn. Thành phố trẻ với tầm nhìn thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn bừng lên sức sống mới, định vị như một tâm điểm lễ hội - văn hóa tương lai.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 3.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ khoác lên mình "bộ áo mới" rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, đây cũng là hạng mục vừa được vinh danh kỷ lục Quốc gia: Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 4.

Dòng sông Ánh sáng cũng lung linh ánh đèn trong ngày Tổng duyệt trước đại sự kiện "Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới".

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 5.

Màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng bên Dòng sông Ánh sáng - công trình vừa xác lập kỷ lục Quốc gia: Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 6.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 7.

Tại khu vực sự kiện chính, sân khấu hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, visual ấn tượng. Đây sẽ là nơi dàn line-up đình đám bùng cháy trong đêm đại nhạc hội 9.8 tới đây.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 8.

Theo tiết lộ của Ban tổ chức, đại nhạc hội chính thức diễn ra tối 9.8 sẽ quy tụ những ngôi sao đình đám của làng nhạc Việt như Chi Pu, Isaac, Quân A.P, Erik, Hà Nhi… Các màn trình diễn hứa hẹn sẽ mang tới cho công chúng phía Nam trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao và đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 9.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 10.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, đại nhạc hội được dàn dựng công phu như một bản giao hưởng nghệ thuật đa tầng, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời "định vị" chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 11.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia bừng sáng trước đại nhạc hội- Ảnh 12.

Màn trình diễn drone show ấn tượng tại buổi tổng duyệt. T&T City Millennia, thành phố Thiên niên kỷ phía Nam Sài Gòn mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án cũng là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm - mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.

Khám phá thêm chủ đề

T&T City Millennia Thành phố Thiên niên kỷ Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia dòng sông ánh sáng SHB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận