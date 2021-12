Thành phố Trung Quốc quyết liệt chặn đợt dịch Covid-19 lớn nhất năm, cư dân lo thiếu thức ăn

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay 30.12 thông báo có thêm 156 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng được ghi nhận trong ngày 29.12, tăng từ con số 151 của ngày trước đó, theo tờ South China Morning Post.

Trong số ca nhiễm mới có 155 ca được ghi nhận ở Tây An, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở thành phố 13 triệu dân này lên 1.117 ca kể từ ngày 9.12. Con số này đánh dấu Tây An là thành phố có số ca nhiễm Covid-19 lây lan trong cộng đồng cao nhất ở Trung Quốc trong năm nay, theo Reuters. Hôm 29.12, một quan chức NHC cho hay dịch bệnh tại Tây An vẫn còn trong giai đoạn phát triển nhanh và ca nhiễm đang lây sang tỉnh khác.

Một đợt xét nghiệm đại trà lần thứ 6 ở Tây An bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng nay, một ngày sau khi tiến hành đợt thứ 5, trong lúc thành phố bước vào ngày phong tỏa thứ 8. Người dân bị cấm ra khỏi nhà, ngoại trừ đi xét nghiệm Covid-19 và có một số việc cấp thiết được giới chức cho phép. Trong những ngày đầu phong tỏa, mỗi hộ còn được phép cử một thành viên ra ngoài mua nhu yếu phẩm 2 ngày một lần. Chính quyền Tây An không nói rõ khi nào dỡ bỏ biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt này.





Trong khi đó, nhiều người dân ở Tây An cạn kiệt rau quả và thực phẩm khác. Hàng ngàn người đã lên mạng xã hội Weibo than phiền về việc không thể mua thực phẩm trong thành phố Tây An. “Tình trạng này ngày càng trở nên lố bịch, tôi không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc đời mình, tôi sẽ không thể ngủ được vì không có thực phẩm để ăn”, một cư dân mạng tên Skinny viết trên Weibo.

Vào chiều 29.12, một quan chức thương mại Tây An phát biểu tại cuộc họp báo rằng lý do chính khó mua được hàng hóa là vì tình trạng thiếu nhân viên đã ảnh hưởng tới việc phân phối. Trước đó, chính quyền Tây An hứa nỗ lực đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu.