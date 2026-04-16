Thành Thành Nam - Mảnh ghép bổ sung tài sản tạo dòng tiền cho TTC Land

Đây được xem là một trong những yếu tố bổ sung quan trọng, góp phần mở rộng quy mô tài sản và gia tăng nguồn thu từ hoạt động vận hành cho TTC Land.

TTC Land lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Thành Thành Nam, nhằm bổ sung danh mục tài sản vận hành

Hệ tài sản vận hành với hiệu suất khai thác ổn định

Khác với nhiều thương vụ mang tính kỳ vọng, TTN là doanh nghiệp đã sở hữu sẵn hệ thống tài sản đang được khai thác hiệu quả. Theo kế hoạch hoán đổi, TTC Land dự kiến sở hữu phần lớn hệ tài sản do TTN đang quản lý và khai thác, với tổng diện tích sàn cho thuê hơn 42.000 m² cùng mạng lưới hơn 300 đối tác thương mại trên toàn quốc. Danh mục này bao gồm các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại và hệ TTC Plaza tại nhiều địa phương.

Hiện tại, tổng diện tích sàn cho thuê của TTC Land đạt hơn 166.000 m². Sau khi hợp nhất với danh mục tài sản từ TTN, quy mô diện tích sàn cho thuê dự kiến nâng lên hơn 208.000 m². Việc gia tăng quy mô này góp phần mở rộng danh mục tài sản khai thác, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp từng bước gia tăng tỷ trọng nguồn thu ổn định trong cơ cấu doanh thu.

Ghi nhận cho thấy, một số tài sản lõi như TTC Tower, TTC A&T Building (TP.HCM) đang duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao, khoảng 98%. Trong khi đó, các tài sản tại khu vực đang phát triển như Đồng Nai ghi nhận tỷ lệ lấp đầy khoảng 85% và còn dư địa cải thiện trong thời gian tới.

Nhiều tài sản lõi của TTN như TTC Tower, TTC A&T Building đang duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức cao

Điểm đáng chú ý là thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa tăng quy mô sở hữu, mà còn giúp TTC Land bổ sung một doanh nghiệp đã có nền tảng tài sản cụ thể. Theo Tờ trình 09, TTN có vốn điều lệ 848,827 tỉ đồng; tại thời điểm 31.12.2025, vốn chủ sở hữu đạt 887,918 tỉ đồng và tổng tài sản đạt 1.265,877 tỉ đồng. Ngành nghề chính của TTN là cho thuê văn phòng sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với cơ cấu tài sản như vậy, TTN được xem là mảnh ghép có thể hỗ trợ TTC Land gia tăng tỷ trọng tài sản tạo dòng tiền trong giai đoạn doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng bền vững hơn.

Bổ sung năng lực vận hành, hỗ trợ khai thác tài sản

Bên cạnh yếu tố tài sản, TTN có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và vận hành bất động sản thương mại, với hệ thống vận hành bao gồm quản lý kỹ thuật, dịch vụ khách hàng và khai thác thương mại.

Đối với TTC Land, việc sở hữu TTN đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không chỉ có tài sản để khai thác mà còn có "cỗ máy vận hành" để tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản. Các dự án sau khi hoàn thành có thể được đưa vào khai thác ngay, giảm thiểu độ trễ trong việc tạo dòng tiền - một trong những hạn chế phổ biến của các doanh nghiệp phát triển bất động sản.

Ngoài ra, năng lực vận hành còn giúp gia tăng giá trị tài sản theo thời gian thông qua việc nâng cao trải nghiệm khách thuê, tổ chức các hoạt động thu hút cộng đồng và xây dựng các điểm đến thương mại, giải trí tại địa phương. Đây là nền tảng để các dự án không chỉ đạt hiệu suất khai thác cao mà còn trở thành các điểm đến có giá trị lâu dài.

Nếu được ĐHĐCĐ thông qua phương án hoán đổi cổ phần TTN sẽ là bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc của TTC Land. Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên doanh nghiệp có tài sản thực, năng lực vận hành thực và dòng tiền bền vững, việc đưa TTN trở thành công ty con sẽ mở ra thêm dư địa cho TTC Land củng cố nền tảng tăng trưởng trong giai đoạn tới.