Thanh Thảo tiết lộ một câu nói của Đức Trí làm thay đổi cuộc đời

Thanh Thảo tâm sự cô đến với ca hát một cách tự nhiên, từ những phong trào văn nghệ ở trường học. Sau đó, giọng ca 7X đi hát đám cưới để tích lũy kinh nghiệm. Có thời điểm, nữ ca sĩ chạy tới 12 - 13 tiệc trong một ngày tại cùng một nhà hàng.

Thanh Thảo giữ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi U.50 Ảnh: FBNV

Cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp là khi chị được mời tham gia liveshow của ca sĩ Hương Lan và có cơ hội gặp gỡ Đức Trí. Chính lời khuyên nghiêm túc của nam nhạc sĩ rằng: “Nếu Thảo muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cần phải học hành bài bản đàng hoàng. Bản năng như vậy hoài sẽ không có một con đường tương lai dài”, đã thôi thúc giọng ca Búp bê con trai quyết tâm thi tuyển vào Nhạc viện TP.HCM.

Những năm tháng học tập mang lại cho Thanh Thảo nhiều bài học quý giá. Song song đó, cô vẫn đều đặn tham gia các đêm diễn. Đặc biệt, đại nhạc hội của bầu show Duy Ngọc là ký ức không thể quên trong đời ca sĩ của cô. Suốt nhiều năm liền, Thanh Thảo gần như không có tết trọn vẹn ở nhà. Từ mùng 1 đến rằm tháng giêng, nữ ca sĩ theo đoàn đi diễn khắp các tỉnh thành để phục vụ khán giả. Với cô, đó là những kỷ niệm vô giá, không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Thảo khẳng định bản thân chưa từng hối tiếc lựa chọn của mình. Xuất thân trong gia đình có truyền thống sư phạm, từng có thể trở thành giáo viên dạy văn, nhưng cơ duyên với âm nhạc đã đưa giọng ca 7X sang một ngã rẽ hoàn toàn khác mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Sinh sống tại Mỹ, Thanh Thảo thỉnh thoảng vẫn về Việt Nam tham gia biểu diễn. Gần đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Thanh Thảo ở tuổi U.50

Thời gian gần đây, Thanh Thảo thử sức với những ca khúc xưa, những bản tình ca nhẹ nhàng. Với cô, đó không phải là sự “đổi hướng” mà là cách làm phong phú thêm màu sắc nghệ thuật. Chia sẻ với các nghệ sĩ trẻ, Thanh Thảo cho rằng để thành công và gắn bó lâu dài với nghề, ngoài tài năng còn cần đam mê, sự cần cù và cả may mắn. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với thế hệ đàn em hiện nay khi có lợi thế lớn từ truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được bản sắc riêng, giữ được sự gần gũi với khán giả.

Khi được hỏi có áp lực với hào quang quá khứ, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết cô chưa từng nặng nề điều đó. Nữ ca sĩ dễ dàng chấp nhận quy luật “tre già măng mọc” và xem những gì mình đã đạt được là đủ đầy. “Đã có lúc tôi là ca sĩ hàng đầu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, chỉ thấy hạnh phúc vì đi đến đâu cũng được khán giả yêu thương. Tôi dễ dàng chấp nhận quy luật tre già măng mọc, hào quang đến với mình như vậy là đủ. Tôi hiểu sẽ có lúc phải nhường vị trí cho người khác, không ai sống mãi trên đỉnh vinh quang”, cô nói.

Với Thanh Thảo, điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì sự yêu mến của khán giả, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Cô nói: “Bây giờ đi đâu vẫn được khán giả ưu ái, với tôi như vậy là đủ. Tôi không buồn hay tiếc nuối vì mình không còn là ca sĩ “hot”, luôn giữ cho mình sự khiêm tốn để không ảo tưởng về tên tuổi. Nhờ vậy, tôi sống nhẹ nhàng hơn, vui hơn và biết trân trọng những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.