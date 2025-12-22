Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Thanh Thảo tiết lộ một câu nói của Đức Trí làm thay đổi cuộc đời

Thạch Anh
Thạch Anh
22/12/2025 12:55 GMT+7

Thanh Thảo chia sẻ bản thân chấp nhận quy luật 'tre già măng mọc' trong showbiz. Ở tuổi U.50, niềm hạnh phúc của cô là vẫn được khán giả yêu thương.

Thanh Thảo tâm sự cô đến với ca hát một cách tự nhiên, từ những phong trào văn nghệ ở trường học. Sau đó, giọng ca 7X đi hát đám cưới để tích lũy kinh nghiệm. Có thời điểm, nữ ca sĩ chạy tới 12 - 13 tiệc trong một ngày tại cùng một nhà hàng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Thanh Thảo giữ vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi U.50

Ảnh: FBNV

Cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp là khi chị được mời tham gia liveshow của ca sĩ Hương Lan và có cơ hội gặp gỡ Đức Trí. Chính lời khuyên nghiêm túc của nam nhạc sĩ rằng: “Nếu Thảo muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì cần phải học hành bài bản đàng hoàng. Bản năng như vậy hoài sẽ không có một con đường tương lai dài”, đã thôi thúc giọng ca Búp bê con trai quyết tâm thi tuyển vào Nhạc viện TP.HCM.

Những năm tháng học tập mang lại cho Thanh Thảo nhiều bài học quý giá. Song song đó, cô vẫn đều đặn tham gia các đêm diễn. Đặc biệt, đại nhạc hội của bầu show Duy Ngọc là ký ức không thể quên trong đời ca sĩ của cô. Suốt nhiều năm liền, Thanh Thảo gần như không có tết trọn vẹn ở nhà. Từ mùng 1 đến rằm tháng giêng, nữ ca sĩ theo đoàn đi diễn khắp các tỉnh thành để phục vụ khán giả. Với cô, đó là những kỷ niệm vô giá, không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Thảo khẳng định bản thân chưa từng hối tiếc lựa chọn của mình. Xuất thân trong gia đình có truyền thống sư phạm, từng có thể trở thành giáo viên dạy văn, nhưng cơ duyên với âm nhạc đã đưa giọng ca 7X sang một ngã rẽ hoàn toàn khác mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Thanh Thảo tiết lộ một câu nói của Đức Trí làm thay đổi cuộc đời - Ảnh 3.

Sinh sống tại Mỹ, Thanh Thảo thỉnh thoảng vẫn về Việt Nam tham gia biểu diễn. Gần đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1

Ảnh: NSX

Thanh Thảo ở tuổi U.50

Thời gian gần đây, Thanh Thảo thử sức với những ca khúc xưa, những bản tình ca nhẹ nhàng. Với cô, đó không phải là sự “đổi hướng” mà là cách làm phong phú thêm màu sắc nghệ thuật. Chia sẻ với các nghệ sĩ trẻ, Thanh Thảo cho rằng để thành công và gắn bó lâu dài với nghề, ngoài tài năng còn cần đam mê, sự cần cù và cả may mắn. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với thế hệ đàn em hiện nay khi có lợi thế lớn từ truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được bản sắc riêng, giữ được sự gần gũi với khán giả.

Khi được hỏi có áp lực với hào quang quá khứ, Thanh Thảo thẳng thắn cho biết cô chưa từng nặng nề điều đó. Nữ ca sĩ dễ dàng chấp nhận quy luật “tre già măng mọc” và xem những gì mình đã đạt được là đủ đầy. “Đã có lúc tôi là ca sĩ hàng đầu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, chỉ thấy hạnh phúc vì đi đến đâu cũng được khán giả yêu thương. Tôi dễ dàng chấp nhận quy luật tre già măng mọc, hào quang đến với mình như vậy là đủ. Tôi hiểu sẽ có lúc phải nhường vị trí cho người khác, không ai sống mãi trên đỉnh vinh quang”, cô nói. 

Với Thanh Thảo, điều quan trọng nhất hiện tại là duy trì sự yêu mến của khán giả, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Cô nói: “Bây giờ đi đâu vẫn được khán giả ưu ái, với tôi như vậy là đủ. Tôi không buồn hay tiếc nuối vì mình không còn là ca sĩ “hot”, luôn giữ cho mình sự khiêm tốn để không ảo tưởng về tên tuổi. Nhờ vậy, tôi sống nhẹ nhàng hơn, vui hơn và biết trân trọng những điều rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.

Tin liên quan

Thanh Thảo thổ lộ về mối tình không thành với Đan Trường

Thanh Thảo thổ lộ về mối tình không thành với Đan Trường

Thanh Thảo thẳng thắn trải lòng về mối thâm tình với Đan Trường, từng nghĩ đến chuyện 'lâu dài' trong tập 6 Ký ức ngọt ngào.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thảo Ca sĩ Thanh Thảo Đức Trí Chuyện tối cùng sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận