Thanh Thức muốn đóng vai biến thái, nói gì về chuyện kết hôn?

Tối 30.9, Thanh Thức xuất hiện lịch lãm tại sự kiện ra mắt phim Chị ngã em nâng. Trong dự án điện ảnh này, nam diễn viên vào vai cha của 2 chị em Thương - Lực. Sao nam 8X cho biết trước đó, anh từng cộng tác với đạo diễn Vũ Thành Vinh trong nhiều chương trình âm nhạc nên khi nhận được lời mời từ ê kíp, anh sắp xếp thời gian tham gia.

Thanh Thức đóng một vai nhỏ trong phim của NSƯT Vũ Thành Vinh Ảnh: T.A

Thanh Thức bộc bạch khi làm nghề, bản thân không đặt nặng chuyện vai lớn hay vai nhỏ mà quan trọng là vai diễn đó có ấn tượng, có giá trị cho phim hay không. “Mặc dù lần này, số phận nhân vật tôi đảm nhận cũng ngắn ngủi như những lần trước nhưng nó đóng một vai trò cần có trong phim. Phân đoạn của tôi giúp khán giả thấy được gia cảnh, sự hy sinh của cha mẹ để lại nỗi đau cho 2 chị em Thương - Lực sau này. Vai diễn nhỏ hay lớn gì cũng vậy, miễn mình thấy nó có ý nghĩa là được”, anh chia sẻ.

Ở tuổi 41, Thanh Thức cũng có những trăn trở về việc vượt qua giới hạn bản thân, thử sức ở những nhân vật có tính cách độc đáo. Nam diễn viên lấy ví dụ đó là một vai phản diện hoặc biến thái, phi giới tính để chinh phục, gây bất ngờ cho người xem.

Trước sức cạnh tranh của thế hệ đàn em tài năng, Thanh Thức không quá lo lắng. Anh quan niệm khi làm nghề được một thời gian dài sẽ có lượng khán giả yêu thương nhất định. Bên cạnh đó, sao nam 8X tin rằng mỗi người có một tính cách, nhân vật để hợp vai. “Các bạn trẻ sẽ có những vai trẻ để trải nghiệm, còn tuổi của tôi cũng sẽ có vai phù hợp. Tôi tin rằng “gừng càng già càng cay”, sẽ tới lúc có những vai diễn phù hợp để tạo dấu ấn, bước ngoặt đặc biệt đối với khán giả”, anh nói.

Thanh Thức hội ngộ Như Thùy, Thiên Hương tại sự kiện ra mắt Chị ngã em nâng Ảnh: T.A

Thanh Thức từng đóng cặp với nhiều sao nữ, mỗi bạn diễn mang lại cho anh những cảm xúc khác nhau. Trước đây, nam diễn viên ấn tượng với cách làm việc của Ngân Khánh, Minh Hằng…. Sau này, anh làm việc với các bạn trẻ vì sự nhiệt huyết, tiếp thu những cách diễn hiện đại. Về chuyện “phim giả tình thật”, Thanh Thức lấy ví dụ ở Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, anh từng được khán giả ghép cặp với Diệp Bảo Ngọc. Theo nam diễn viên, sự xuất hiện lúc đó trong phim không nhiều nhưng đã may mắn được khán giả yêu thương.

“Tôi rất vui vì điều đó. Đến hiện tại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ, sự quý mến cho nhau. Biết đâu sau này cả hai có dịp gặp gỡ và thực hiện một dự án khác”, anh bộc bạch. Cũng theo Thanh Thức, gia đình dành sự tôn trọng cho công việc và cũng không hiểu lầm khi nam diễn viên được “đẩy thuyền” với đồng nghiệp. “Quan trọng là do mình thôi, phải làm sao để giữ chừng mực”, anh nói.

Thanh Thức không đặt nặng chuyện hôn nhân, muốn mọi thứ tùy vào duyên số Ảnh: FBNV

Thanh Thức nói về chuyện hôn nhân

Về cuộc sống cá nhân, Thanh Thức chia sẻ hiện tại anh đang độc thân. Bước sang tuổi 41, nam diễn viên không tránh khỏi sự hối thúc của gia đình, song anh quan niệm chuyện tình cảm là phải tùy duyên. “Bây giờ mình có cưỡng cầu cũng không tốt nên tôi không có kỳ vọng gì. Hiện tại tôi cứ vui vẻ, hạnh phúc với nghề”, sao nam 8X bộc bạch. Anh nói thêm bản thân không đặt tiêu chí cho người bạn đời, song quan trọng là tính cách phù hợp, tạo được cảm giác an toàn trong cuộc sống.

Về kế hoạch sắp tới, Thanh Thức bật mí anh đang thực hiện một dự án phim truyền hình, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11.2025. Nói thêm về thu nhập của phim truyền hình, diễn viên 41 tuổi nêu quan niệm: “Xét về cát sê chắc chắn sẽ không bằng điện ảnh. Nhưng ở phim truyền hình có một lượng khán giả ổn định nên có thể giúp mình tiếp cận với nhiều người xem ở nhiều tầng lớp khác nhau”.