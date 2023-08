Thanh Thúy rực sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng thắng ngoạn mục Hàn Quốc

Ở trận đấu quan trọng này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra sân đội hình quen thuộc với Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến. Trong khi đó đội bóng chuyền hạng 35 thế giới, hạng 4 châu Á là đội tuyển Hàn Quốc cũng tung ra sân những cầu thủ chủ lực như Lee Ju-ah, Kim Da-in, Kang So-hwi.

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện đẳng cấp ở giải vô địch châu Á NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển Hàn Quốc nhập cuộc hưng phấn và hiệu quả hơn, dẫn trước đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 8/3. Những khoảnh khắc tỏa sáng liên tiếp của Trần Thị Thanh Thúy giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng 9/9. Tuy nhiên sau đó các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục rơi vào tình thế phải rượt đuổi điểm số trước đối thủ. Tay đập sở hữu chiều cao 1,93 m Trần Thị Thanh Thúy lại thăng hoa, giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng 19/19 rồi lần đầu vượt lên dẫn điểm 21/20 trước Hàn Quốc. Đáng tiếc Trần Tú Linh mắc lỗi liên tiếp ở thời điểm quan trọng nên đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam để thua 22/25 ở ván 1.

Niềm vui chiến thắng HIỂN TRẦN

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Hiền vào sân ở ván 2, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tạo được thế trận không quá thua kém so với đội tuyển Hàn Quốc. Thanh Thúy, Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Như Quỳnh thay nhau ghi điểm giúp đội tuyển Việt Nam so kè điểm số với đối thủ. Hoàng Thị Kiều Trinh có cú đập bóng rất mạnh, bóng không may đi trúng mặt của Eun-jin khiến cô phải rời sân vì... choáng. Có thời điểm đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 11/10 nhưng không duy trì được trạng thái thi đấu tốt nên thua ngược 19/25.

Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh) có trận đấu rực sáng trước Hàn Quốc NGỌC DƯƠNG

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội thể hiện quyết tâm cao ở ván 3 và tạo được đôi chút lợi thế khi dẫn điểm 8/6. Tuy nhiên các tay đập Hàn Quốc đưa trận đấu trở lại quỹ đạo khi ghi điểm liên tiếp để dẫn ngược 15/11, 16/12. Tưởng chừng các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải nhận thêm ván thua nhưng các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, cân bằng được 17/17 rồi vươn lên giành chiến thắng 25/23, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tinh thần lên cao giúp các tay đập Việt Nam thi đấu đầy tự tin và hưng phấn ở ván 4. Trong đó ngoài bộ 3 Thanh Thúy, Kiều Trinh, Lâm Oanh thì Như Quỳnh, Phạm Thị Hiền khi được trao cơ hội vào sân cũng thi đấu đầy ấn tượng. Tạo lợi thế dẫn điểm trước nhưng đội tuyển Việt Nam bị đối thủ cân bằng rồi vượt dẫn 14/10. Không nao núng, Thanh Thúy cùng đồng đội liên tiếp ghi điểm, vượt dẫn 18/15 rồi 23/16 trước khi thắng 25/17, cân bằng tỷ số 2-2.

Bước vào ván 5 quyết định, đội tuyển nữ Hàn Quốc dẫn điểm trước nhưng Trần Thị Thanh Thúy rực sáng với những pha ghi điểm liên tiếp từ tấn công lẫn chắn bóng, giúp đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cân bằng điểm số 6/6 rồi vươn lên giành chiến thắng 15/13, hoàn tất cú lội ngược dòng thắng 3-2 đầy ngoạn mục trước đội tuyển Hàn Quốc.

Vượt đối đối thủ mạnh nhất bảng C, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tràn trề cơ hội vào vòng loại thứ hai với ngôi nhất bảng. 18 giờ ngày mai (31.8), Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán với Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng C.