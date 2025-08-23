Thanh toán không dùng tiền mặt như thế nào để được khấu trừ thuế?

Không cần làm văn bản ủy quyền từng lần thanh toán

Theo luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15, từ ngày 1.7, mua hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế) phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Từ 1.7, mua hàng hóa, dịch vụ từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế ẢNH: ĐAN THANH

Để tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện quy định, Thuế TP.Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn chi tiết.

Cụ thể, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán không được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một người nộp thuế có giá trị dưới 5 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đơn vị này, Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng đã mở ra cơ chế linh hoạt hơn cho doanh nghiệp trong việc ủy quyền cho người lao động của đơn vị.

Cụ thể, doanh nghiệp không cần làm văn bản ủy quyền cho từng lần thanh toán, chỉ cần quy định ủy quyền trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh là được.

Trường hợp người lao động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, thanh toán không dùng tiền mặt theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của cơ sở kinh doanh, sau đó cơ sở kinh doanh thanh toán lại cho người lao động bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Ví dụ, nhân viên mua hàng phát sinh hóa đơn 7 triệu đồng, nhân viên thường gọi về công ty nhờ kế toán chuyển khoản.

Việc này gây nhiều bất tiện, thì nay, nếu trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty có quy định về việc ủy quyền cho nhân viên được thanh toán thay bằng tài khoản cá nhân, sau đó công ty hoàn lại cho cá nhân bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì khoản chi này vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Luật Thuế giá trị gia tăng và nghị định hướng dẫn đều có hiệu lực từ ngày 1.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Chưa có chứng từ vẫn được khấu trừ thuế

Thuế TP.Hà Nội lưu ý thêm, đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nếu chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nếu đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ này vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là phương tiện do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, công ty tài chính được phép phát hành thẻ tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng dịch vụ ví điện tử phát hành và được khách hàng sử dụng nhằm thực hiện giao dịch thanh toán, bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng (bao gồm: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước), ví điện tử và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.



