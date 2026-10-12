Thanh toán QR xuyên biên giới thúc đẩy kết nối giao thương

Trong xu thế đó, Việt Nam đang tích cực mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã có chia sẻ thêm về vấn đề này.

Napas là đơn vị triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới. Xin ông cho biết hiện nay mạng lưới thanh toán này đã được triển khai như thế nào?

Đến nay, NAPAS đã triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore và đang triển khai kết nối với Đài Loan, Ấn Độ. Trong đó, dịch vụ với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và Singapore đã được triển khai theo cả hai chiều, cho phép khách hàng Việt Nam sử dụng ứng dụng thanh toán của mình để quét mã QR và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán ở nước bạn và ngược lại, khách hàng từ các quốc gia này có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của mình để quét mã QR và thanh toán tại Việt Nam. Đối với Hàn Quốc, NAPAS đã triển khai chiều thanh toán của khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam và sẽ tiếp tục triển khai mở rộng chiều thanh toán cho khách hàng Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Bên cạnh đó, NAPAS cũng đang xúc tiến trao đổi để thúc đẩy mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác.

Dịch vụ cũng đã ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần trong khi giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại ba thị trường này tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Với thị trường Trung Quốc, NAPAS chính thức công bố dịch vụ qua kết nối với UPI vào tháng 12.2025, kết nối với Alipay vào tháng 4.2026 và kết nối với Weixin Pay vào tháng 8.2026, dịch vụ ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực. Chỉ sau bốn tháng mở rộng kết nối, đến tháng 8.2026, giao dịch của du khách Trung Quốc sử dụng ứng dụng thanh toán của Trung Quốc để quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam tăng tương ứng gấp 3 lần về số lượng và gấp 4 lần về giá trị giao dịch.

Kết quả trên cho thấy nhu cầu thanh toán thuận tiện, nhanh chóng bằng ứng dụng ngân hàng và ví điện tử quen thuộc đang ngày càng gia tăng, đồng thời tạo nền tảng để NAPAS tiếp tục mở rộng kết nối với các thị trường tiềm năng khác.

Du khách nước ngoài quét mã QR thanh toán khi mua hàng hóa trong nước ẢNH: NAPAS

Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang ngày càng thay đổi. Việc áp dụng VietQRGlobal cho thanh toán xuyên biên giới mang lại những lợi ích gì đối với du lịch, thương mại, kinh tế số… thưa ông?

Đối với người tiêu dùng và khách du lịch, VietQRGlobal giúp đơn giản hóa việc thanh toán. Khách quốc tế khi đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại quốc gia của mình để quét mã VietQRGlobal và thanh toán. Tương tự, khách hàng Việt Nam cũng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trong nước để quét mã QR và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán ở nước ngoài.

Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt, hạn chế nhu cầu đổi và mang theo ngoại tệ, đồng thời tạo ra trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn và liền mạch hơn trong suốt hành trình. Đứng ở góc độ người tiêu dùng, cơ chế quy đổi tỷ giá đổi trực tiếp giữa VND và đồng bản tệ tại thời điểm thanh toán giúp đảm bảo tính minh bạch, loại bỏ các khâu trung gian khi quy đổi qua đồng tiền thứ ba và triệt tiêu các chi phí ẩn phát sinh cho người dùng. Điều này đã giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí chuyển đổi ngoại tệ so với các phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế thông thường.

Đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thanh toán QR xuyên biên giới giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế, tạo thêm cơ hội gia tăng doanh thu và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ở phạm vi rộng hơn, thanh toán QR xuyên biên giới góp phần thúc đẩy dòng tiền thanh toán, tăng khả năng kết nối giữa các hệ sinh thái tài chính và hỗ trợ quá trình số hóa nền kinh tế. Qua đó, dịch vụ góp phần tạo thuận lợi để phát triển du lịch, thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Du khách nước ngoài quét mã QR thanh toán khi mua hàng hóa trong nước ẢNH: NAPAS

Trong quá trình triển khai kết nối thanh toán xuyên biên giới, những khó khăn, thách thức cần khắc phục cũng như một số dự báo thị trường thanh toán trong thời gian tới, thưa ông?

Thanh toán QR xuyên biên giới mới được triển khai gần đây và đang phát triển nhanh chóng. Thực tế triển khai kết nối với các thị trường cho thấy một số khó khăn, thách thức mà các bên cần khắc phục. Đằng sau mỗi thao tác quét mã đơn giản của khách hàng là quá trình kết nối giữa các bên, tổ chức chuyển mạch, ngân hàng quyết toán, các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và đơn vị chấp nhận thanh toán tại các quốc gia.

Mỗi thị trường có khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ thanh quyết toán, đối soát, tra soát riêng. Vì vậy, các bên cần phối hợp trao đổi để thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, quy trình nghiệp vụ, cơ chế xử lý tra soát, hoàn trả, quản lý rủi ro,…

Một thách thức khác là việc mở rộng độ phủ của dịch vụ. Để khách hàng có được trải nghiệm thanh toán thực sự thuận tiện, mạng lưới cần đồng thời được mở rộng ở cả hai phía: số lượng ngân hàng, ứng dụng thanh toán tham gia và số lượng điểm chấp nhận thanh toán. Bên cạnh đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, phòng, chống gian lận và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền cũng ngày càng cao.

Để góp phần thúc đẩy dịch vụ, NAPAS phối hợp với các đối tác triển khai các chương trình truyền thông về dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán, các điểm du lịch của Việt Nam thông qua các ứng dụng của các đối tác kết nối từ nước ngoài, nhờ đó khách quốc tế khi đến Việt Nam có đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong mua sắm và thanh toán.

Trong thời gian tới, thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt là thanh toán sử dụng mã QR, sẽ là xu hướng tất yếu và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới. Cùng với quá trình hội nhập và số hóa nền kinh tế, nhu cầu thanh toán thuận tiện, an toàn và liền mạch khi đi du lịch, học tập, kinh doanh giữa các quốc gia sẽ ngày càng tăng.

Với vai trò là đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và đối tác quốc tế để mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số của nền kinh tế, phát triển du lịch, thương mại và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Xin cảm ơn ông!