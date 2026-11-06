Thanh toán thuận tiện hơn cho khách quốc tế: Zalopay triển khai VietQR Global tại Việt Nam

Tiên phong triển khai giải pháp VietQR Global, Zalopay giúp du khách quốc tế thanh toán bằng chính ứng dụng quen thuộc tại quốc gia của mình, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp bán lẻ, F&B và du lịch nâng cao năng lực phục vụ khách quốc tế.

Thanh toán xuyên biên giới - Mảnh ghép quan trọng của du lịch hiện đại

Theo Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Trong đó, Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất. Khách quốc tế phục hồi kéo theo nhu cầu nâng cao trải nghiệm du lịch liền mạch, trong đó thanh toán không tiền mặt đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, sự khác biệt về hệ sinh thái tài chính giữa các quốc gia vẫn gây không ít bất tiện cho du khách khi đến Việt Nam.

Trước thực tế này, giải pháp thanh toán xuyên biên giới đã trở thành mảnh ghép thiết yếu của du lịch số. Không chỉ tối ưu trải nghiệm chi tiêu cho khách ngoại, đây còn là bệ phóng giúp các doanh nghiệp bán lẻ, F&B và dịch vụ du lịch tiếp cận hiệu quả nguồn khách quốc tế đang tăng nhanh.

Mở rộng trải nghiệm thanh toán cho khách quốc tế với Zalopay và VietQR Global

Đón đầu xu hướng này, Zalopay là một trong những đơn vị tiên phong triển khai giải pháp VietQR Global, cho phép khách quốc tế sử dụng chính ứng dụng thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình để quét mã VietQR và thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận thanh toán của Zalopay trên toàn quốc. Thay vì phải đổi tiền mặt hoặc đăng ký thêm ứng dụng mới, toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện nhanh chóng thông qua thao tác quét mã QR quen thuộc, mang lại trải nghiệm thuận tiện và liền mạch hơn khi du lịch tại Việt Nam.

Khách quốc tế có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc của họ để quét mã VietQR Global tại các điểm chấp nhận thanh toán Zalopay

Từ ngày 1.8.2026, khách quốc tế đến từ nhiều thị trường đã có thể thanh toán tại các mạng lưới doanh nghiệp lớn như Hokkaido Sachi, Okkio, Spicy Box, Cà phê muối Chú Long, Cafe Ông Bầu… có triển khai sản phẩm VietQR Global của Zalopay bằng các ứng dụng phổ biến tại quốc gia của mình. Cụ thể, khách Trung Quốc có thể sử dụng Alipay và China UnionPay; khách Hàn Quốc có thể thanh toán bằng Toss, NAVER Pay, GLN và Hana Bank; khách Lào và Campuchia có thể sử dụng ACLEDA Mobile và Bakong; trong khi khách Thái Lan có thể thanh toán thông qua Bualuang mBanking, K+, Krungthai NEXT, SCB EASY và CIMB TH Mobile. Theo lộ trình phát triển, hệ sinh thái này sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường khác như Singapore, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Hệ sinh thái VietQR Global trên Zalopay hiện hỗ trợ nhiều ứng dụng thanh toán phổ biến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia, đồng thời tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường khác

Tiềm năng mở rộng khả năng phục vụ khách quốc tế

Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho du khách, giải pháp VietQR Global của Zalopay còn mở ra nhiều giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Với cùng một mã QR đang sử dụng, merchant có thể tiếp nhận thanh toán từ cả khách hàng trong nước và khách quốc tế thuộc các hệ sinh thái đã được kết nối, không cần thay đổi quy trình vận hành hay đầu tư thêm thiết bị và hạ tầng thanh toán. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng mở rộng khả năng phục vụ khách nước ngoài trong khi vẫn duy trì quy trình thanh toán quen thuộc.

Cửa hàng có thể tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế trên hạ tầng QR hiện có, giúp đơn giản hóa vận hành và mở rộng khả năng phục vụ

Đối với các lĩnh vực bán lẻ, F&B, du lịch và dịch vụ, trải nghiệm thanh toán thuận tiện đang dần trở thành một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc khách quốc tế có thể thanh toán bằng ứng dụng quen thuộc không chỉ giúp rút ngắn thời gian thanh toán, mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm và gia tăng khả năng hoàn tất giao dịch.

Bên cạnh yếu tố vận hành, giải pháp VietQR Global cũng mang đến một lựa chọn thanh toán có chi phí tối ưu cho doanh nghiệp. Thay vì khẳng định ưu thế tuyệt đối so với các phương thức khác, Zalopay định hướng mang đến một giải pháp có mức chi phí cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu mở rộng phục vụ khách quốc tế, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành khi tiếp cận thêm nhiều khách hàng xuyên biên giới.

Đồng hành thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới

Zalopay cho biết việc triển khai VietQR Global là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán mở, hướng tới kết nối đa dạng các phương thức thanh toán trong và ngoài nước. Thông qua việc hợp tác cùng các đối tác, Zalopay kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành tài chính cũng như nâng cao năng lực phục vụ khách quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian tới, Zalopay sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối thêm nhiều ứng dụng thanh toán quốc tế và mở rộng phạm vi các thị trường được hỗ trợ thông qua VietQR Global. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc gia tăng khả năng chấp nhận thanh toán mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới thuận tiện, an toàn và liền mạch hơn cho khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Việc tiên phong triển khai VietQR Global tiếp tục khẳng định định hướng của Zalopay trong nền kinh tế số. Không dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, giải pháp còn là "đòn bẩy" nâng tầm trải nghiệm du khách, tiếp thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt và góp phần tạo đà phát triển bền vững cho ngành du lịch.