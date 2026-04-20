Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an điều tra dự án Usilk City

Ngày 20.4, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội.

Nội dung đáng chú ý là việc chuyển hồ sơ dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) đến Bộ Công an.

Một số tòa nhà trong dự án Usilk City trơ sắt hoen gỉ, ảnh chụp thời điểm năm 2021 ẢNH: LÊ QUÂN

Chủ đầu tư thu 8.456 tỉ rồi mang 5.302 tỉ đi làm việc khác

Theo kết quả thanh tra, dự án Usilk City được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định.

Mặt khác, chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỉ đồng nhưng đã sử dụng 5.302 tỉ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Điều này dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được trên 750 căn hộ cho các khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.

Do đó, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án này đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Usilk City từng được ví là nơi "đáng sống bậc nhất Q.Hà Đông (cũ)", nhưng nay lại được biết đến là "nghĩa địa bất động sản giữa Hà Nội". Dự án khởi công từ năm 2008 trên khu đất rộng 9,2 ha, với 13 tòa nhà cao 27 - 50 tầng, gồm 2.700 căn hộ.

Theo dự kiến, các tòa nhà sẽ được bàn giao vào cuối năm 2012. Dù vậy, hơn một thập kỷ qua, nhiều tòa nhà mới chỉ thi công xong phần móng, hầm rồi để bê tông cốt thép phơi mưa nắng.

Cả trăm khách hàng mua căn hộ tại dự án này đều bất lực, vô vọng trong việc đòi nhà dù đã nộp rất nhiều tiền.

Loạt vi phạm về giao đất, cấp phép xây dựng

Cũng tại dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng, cơ quan thanh tra còn phát hiện dự án này cùng một số dự án khác có hàng loạt vi phạm.

Điển hình là các thiếu sót, vi phạm trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: chưa ký hợp đồng thuê đất, phê duyệt đơn giá thuê đất; chưa ký phụ lục hợp đồng để xác định lại đơn giá thuê đất sau thời gian chu kỳ ổn định đơn giá; xác định cơ cấu đất sử dụng chưa chính xác.

Sai lệch diện tích trong quyết định giao đất với quy hoạch chi tiết, giấy chứng nhận đầu tư; chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng; bàn giao mốc giới trên thực địa khi dự án đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng...

Ngoài ra còn có thiếu sót, vi phạm trong việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng như: cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch; chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch (trường hợp miễn giấy phép xây dựng), thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền, phê duyệt điều chỉnh thiết kế.

Sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình, bàn giao và cho người dân ở tại các căn hộ khi công trình, dự án nhà ở chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được nghiệm thu về PCCC.

Cạnh đó, cơ quan chức năng không thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư hoặc thẩm định không đúng quy định…