Thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm 2 vụ việc ở Tuyên Quang

Ngày 17.10, thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ông Dương Quốc Huy, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, mới đây chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ đối với 2 vụ việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.



Tham dự có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn; Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp cùng đại diện một số cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ, các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị sớm giải quyết dứt điểm 2 vụ việc ở Tuyên Quang ẢNH: TTCP

Tại buổi tiếp công dân, bà Đinh Thị Hoa (trú tại tổ dân phố Tân Bắc, TT.Tân Yên, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) trình bày nội dung vụ việc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ hưu trí cho mình.

Thông tin về vụ việc này, Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp cho biết, nguyện vọng của bà Hoa là chính đáng. Địa phương đã làm hết trách nhiệm; Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH đã có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía mình, Ban Tiếp công dân T.Ư tham mưu Thanh tra Chính phủ đang trình vụ việc với cơ quan chức năng và sớm có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục theo dõi, bám sát và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH, tiếp tục có ý kiến để báo cáo sớm Thủ tướng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà Hoa phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31.12.2024.

Ông Huy nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ sẽ có ý kiến với Bộ LĐ-TB-XH, đồng thời báo cáo Thủ tướng để có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vụ việc này. Ông cũng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo sở, ngành liên quan cùng nhau tháo gỡ vướng mắc cho bà Hoa và gần 900 hộ khác có cùng nội dung.

Vụ việc thứ hai là của ông Nguyễn Ngọc Chí (trú tại tổ dân phố Nà Mèn, TT.Lăng Can, H.Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Ông Chí đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can (nay là TT.Lăng Can).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đây là vụ việc chưa được giải quyết, mặc dù đã xác định rõ nguyên nhân và có phương án giải quyết. Thẩm quyền thuộc UBND huyện, tuy nhiên UBND H.Lâm Bình lại chưa làm hết trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang do đó đề nghị UBND H.Lâm Bình xem xét cấp giấy chứng nhận cho ông Chí và điều chỉnh phương án bồi thường cho ông Chí xong trước ngày 16.11 tới.

Nêu ý kiến về vụ việc, Phó tổng Thanh Chính phủ Dương Quốc Huy đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo UBND H.Lâm Bình rà soát lại nguồn gốc đất; xem xét, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân khiếu nại, kiến nghị kéo dài, đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30.11 tới.

Ông Huy cũng giao Ban Tiếp công dân T.Ư phối hợp với Cục I (Thanh tra Chính phủ) theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với 2 vụ việc trên.