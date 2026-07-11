Thanh tra đề nghị làm rõ trách nhiệm dự án trung tâm triển lãm ở Thủ Thiêm

Thanh tra TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra 12 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, trong đó có dự án xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM (phường An Khánh).

Dự án này có tổng mức đầu tư 836,5 tỉ đồng từ ngân sách, quy mô 1 tầng hầm, tầng trệt và 4 tầng lầu, diện tích sàn xây dựng hơn 18.000 m2, với 2 cấu phần là xây dựng, lắp đặt thiết bị và phần trưng bày. Hiện các gói thầu xây lắp và thiết bị đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, phần trưng bày chưa triển khai.

Ban đầu, dự án này do Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư, khởi công quý 1/2013 và dự kiến hoàn thành năm 2015. Do năm 2015 không kịp "về đích", nên UBND TP.HCM đã dời ngày khánh thành qua ngày 30.4.2016 nhưng các năm sau đó dự án vẫn bất động, không hẹn ngày khánh thành.

Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM sau 13 năm khởi công vẫn chưa hoàn thành ẢNH: SỸ ĐÔNG

Từ tháng 10.2022, dự án chuyển giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư. Tại buổi giám sát dự án đầu tư công trọng điểm của HĐND TP.HCM tháng 5.2023, đại biểu HĐND TP.HCM đề nghị thanh tra vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của các bên để thúc đẩy dự án.

Trong thông báo kết luận vừa ban hành, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP.HCM giao chủ đầu tư phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh nội dung gói thầu thầu PTV31 để tham mưu UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt phương án triển khai thực hiện gói thầu phù hợp thực tiễn mới tại thành phố.

Chủ đầu tư cũng cần nghiên cứu hướng dẫn của Sở Xây dựng về bổ sung vào dự án nội dung sửa chữa khắc phục các hư hỏng ở các gói thầu thuộc dự án để thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán phát sinh các gói thầu.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải rà soát kỹ nội dung hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu (gói thầu thi công, xây lắp, tư vấn) nhằm xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc để phát sinh chi phí.

Thanh tra TP.HCM lưu ý không để xảy ra việc thanh toán trùng lắp khối lượng làm tăng vốn đầu tư công tại dự án; đồng thời đề xuất xử phạt các đơn vị theo điều khoản hợp đồng đã ký kết (nếu có). Các trang thiết bị lắp đặt phải đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt.