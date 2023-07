Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt hàng loạt cá nhân, công ty vi phạm

Ngày 5.7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm - trang thiết bị y tế với tổng số tiền 235 triệu đồng. Trong đó, vi phạm điển hình là giả mạo giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược.



Trong đó, Công ty TNHH Sinh Đôi Pharma (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) bị phạt 15 triệu đồng vì hành vi giả mạo giấy tờ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Công ty TNHH NU HEALTH EU (địa chỉ P.4, Q.Tân Bình) bị xử phạt 70 triệu đồng vì tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuốc loại A, B không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cùng hành vi trên, Công ty TNHH dược phẩm Thiên Khánh (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh) bị xử phạt 60 triệu đồng. Công ty TNHH xuất nhập khẩu KAVR (địa chỉ 30/9C đường số 19, KP.9, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) bị xử phạt 17,5 triệu đồng do nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa hàng nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua rà soát hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, đã phát hiện một số giấy tờ giả, như giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận thực hành, chữ ký giả. Những hồ sơ này đều được chuyển qua Thanh tra Sở Y tế xử lý và chuyển công an để điều tra.

Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây sản xuất thuốc tây giả

Cùng ngày, liên quan vụ án sản xuất thuốc tây giả quy mô lớn, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can.

Cụ thể, các bị can Nguyễn Xuân Cường (47 tuổi), Ao Vạn Hạnh (26 tuổi), Trương Phong Hào (25 tuổi), Trương Thùy Trinh (46 tuổi) bị đề nghị truy tố về hành vi "sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; bị can Phạm Quốc Quyền (44 tuổi), Huỳnh Nhật Khoa (25 tuổi) bị đề nghị truy tố tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Đặng Văn Hóa (41 tuổi) bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Xuân Cường là chủ mưu đường dây sản xuất, mua bán các loại thuốc kháng sinh, trị hen suyễn, trị ho, giảm đau… giả từ năm 2018. Thuốc tây giả được bị can Cường mua từ nhiều nơi không rõ nguồn gốc, mang về cất giấu tại bến xe ở Q.8 rồi thuê người đóng vào các hộp, vỉ thuốc đã in sẵn nhãn hiệu, sau đó phân phối cho các nhà thuốc tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành thông qua các đầu mối tại chợ thuốc Q.10.