Thời sự

Thanh tra tỉnh Cà Mau bốc thăm chọn 15 cán bộ để xác minh tài sản

Gia Bách
10/02/2026 10:41 GMT+7

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tổ chức bốc thăm và chọn ngẫu nhiên 15 cán bộ tại 10 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Ngày 10.2, theo tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau, thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị này đã tổ chức buổi bốc thăm công khai nhằm lựa chọn người thuộc diện xác minh tài sản tại 10 cơ quan, đơn vị. Đây là khâu được thực hiện công khai, có sự chứng kiến của các thành phần tham dự để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình lựa chọn.

15 cán bộ tại 10 cơ quan, đơn vị ở Cà Mau được chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập năm 2026

Theo kế hoạch, việc xác minh tài sản, thu nhập sẽ triển khai tại 10 cơ quan, đơn vị gồm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, Trường cao đẳng Y tế Cà Mau, Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu, Trường đại học Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bạc Liêu, UBND xã Phan Ngọc Hiển, UBND xã Trần Văn Thời, UBND xã Hồng Dân.

Kết quả bốc thăm xác định 15 người trong tổng số 90 cán bộ, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị nêu trên sẽ được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2026.

Tại buổi bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập, bộ phận chuyên môn đã phổ biến đầy đủ nội dung, phương thức thực hiện và số lượng người được lựa chọn tại từng đơn vị trước khi tiến hành, toàn bộ quá trình diễn ra công khai với sự theo dõi, chứng kiến của các đơn vị tham dự.

Xác minh tài sản, thu nhập của 61 cá nhân ở Cà Mau

Xác minh tài sản, thu nhập của 61 cá nhân ở Cà Mau

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác minh tài sản, thu nhập của 61 cá nhân thuộc 9 cơ quan, đơn vị. Hoạt động này nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tham nhũng.

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
