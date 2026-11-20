Ngày 20.11, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành thông báo, công khai kết luận thanh tra số 83/KL-TTr, chỉ ra nhiều sai phạm tại UBND xã Nghị Đức, xảy ra cả trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Các sai phạm liên quan UBND huyện Tánh Linh cũ, UBND xã Nghị Đức và nhiều đơn vị tư vấn, thi công.

Sai phạm từ đất đai đến đấu giá đất công ích

Theo kết luận thanh tra, UBND huyện Tánh Linh cũ phê duyệt phương án bồi thường dự án cải tạo kênh tiêu Suối Chùa (T4-2), trong đó xác định kinh phí bồi thường về đất tạm tính không đúng quy định của luật Đất đai 2024.

Sau sáp nhập, việc bàn giao hồ sơ giữa huyện Tánh Linh cũ và xã Nghị Đức chưa chặt chẽ. Xã tiếp tục ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường dự án Suối Chùa khi quyết định của huyện vẫn còn hiệu lực, dẫn đến 2 quyết định cùng tồn tại, chồng lấn.

Trong quản lý đất đai, xã Nghị Đức cho phép 52 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi chỉ tiêu phân bổ đất ở nông thôn theo quy hoạch điều chỉnh thấp hơn hiện trạng sử dụng đất. Trong đó, 17 trường hợp được chuyển mục đích sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ chỉ tiêu.

Rừng cao su ở xã Nghị Đức (thuộc huyện Tánh Linh cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

Xã cũng không thực hiện đầy đủ việc theo dõi, đánh giá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chưa kịp thời xử lý chênh lệch giữa quy hoạch và kết quả kiểm kê đất đai. Việc xác định nghĩa vụ tài chính có sai sót, gồm 4 trường hợp tính thu cao hơn và 4 trường hợp tính thu thấp hơn quy định.

Đối với quỹ đất nông nghiệp công ích, xã xác định sai đối tượng tham gia đấu giá; sử dụng văn bản hết hiệu lực để lập 13 hợp đồng thuê đất năm 2026; ký hợp đồng trước khi có quyết định công nhận trúng đấu giá và có trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Đáng chú ý, tiền thuê đất công ích tồn đọng từ các hợp đồng cũ hơn 301 triệu đồng chưa được thu hồi.

35 công trình xây dựng có sai sót

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thanh tra kiểm tra 35 công trình và phát hiện sai sót ở nhiều khâu, từ lập hồ sơ tư vấn, thẩm tra, thẩm định đến đấu thầu, quản lý vốn và quyết toán.

Một số hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng sai hệ số, mã hiệu định mức; tính sai chi phí lập báo cáo hơn 345 triệu đồng và chi phí xây lắp hơn 93,7 triệu đồng tại 4 công trình. Nhiều hồ sơ còn sử dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hết hiệu lực; đơn vị thẩm tra không phát hiện sai sót của đơn vị lập dự toán; thông báo thẩm định của 35 công trình cũng chưa thể hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Trong đấu thầu, chủ đầu tư chưa đính kèm đầy đủ hồ sơ năng lực nhà thầu, thông tin đăng tải chưa đầy đủ, không bảo đảm thời gian theo luật Đấu thầu 2023. Một số công trình có hạng mục mang giá tạm tính nhưng vẫn ký hợp đồng trọn gói với nhà thầu.

Các sai phạm được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại xã Nghị Đức diễn ra trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý đất đai, đầu tư xây dựng đến đấu thầu ẢNH: QUẾ HÀ

Sai phạm trong quản lý ngân sách cũng được phát hiện tại nhiều công trình. Có 7/35 công trình có tổng mức đầu tư cao hơn dự toán được giao, với số tiền vượt hơn 730 triệu đồng; một công trình vượt quyết định phê duyệt hơn 218,5 triệu đồng.

Ba trong 4 công trình sử dụng nguồn kiến thiết thị chính không đúng tính chất, mục đích, với tổng dự toán 1,735 tỉ đồng. Ngoài ra, nhiều khoản tính sai, chi sai nguồn; 3 công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng nhưng chưa lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư và hồ sơ hoàn công.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị thu hồi 737,37 triệu đồng tại 35 công trình, giảm thanh toán gần 56,9 triệu đồng và hủy hơn 37,35 triệu đồng số dư dự toán.

Thanh tra xác định, sai phạm xuất phát từ việc bàn giao hồ sơ sau sáp nhập chưa chặt chẽ, khối lượng công việc lớn, pháp luật thay đổi. Bên cạnh đó, năng lực một số cán bộ còn hạn chế, chưa dành đủ thời gian nghiên cứu quy định. Đặc biệt, xã không có công chức chuyên môn về xây dựng, phải phụ thuộc vào đơn vị tư vấn; công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo xã chưa chặt chẽ.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm UBND huyện Tánh Linh cũ đối với các sai phạm trước sáp nhập; Chủ tịch UBND xã Nghị Đức chịu trách nhiệm chung và tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, xã phải tiếp tục thu hồi hơn 301 triệu đồng tiền thuê đất công ích, bổ sung các khoản tiền sử dụng đất tính thiếu; rà soát, xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị tư vấn, xây lắp có sai phạm; hoàn tất quyết toán, hồ sơ hoàn công và chấn chỉnh công tác quản lý đất đai quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.