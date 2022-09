Thanh trạng thái mới trên iPhone 14 Pro hoạt động ra sao?

Theo PhoneArena, để tận dụng tốt hơn không gian được giải phóng, Apple dường như có kế hoạch thực hiện một số thay đổi đối với thanh trạng thái. Theo đó, thanh báo tín hiệu viễn thông sẽ được chuyển sang bên trái và biểu tượng pin gốc hiển thị phần trăm ở bên trái của biểu tượng pin sẽ được khôi phục. iOS 16 cũng sẽ đưa phần trăm pin trở lại thanh trạng thái trên iPhone.

Báo cáo cũng cho biết màn hình khóa của iOS 16 và Always On trên iPhone 14 Pro sẽ có một liên kết trực tiếp. Đồng thời, nguồn tin cũng chia sẻ một số hình ảnh mô tả cách hoạt động Always On của iPhone 14 Pro. Người dùng sẽ không thể cấu hình màn hình Always On và màn hình khóa vì chúng dùng chung hình nền, phông chữ và tiện ích con.

Ở chế độ Always On, nền của hình nền màn hình khóa có hiệu ứng chiều sâu sẽ bị xóa. Ngoài ra, nền trước sẽ được làm nổi bật các cạnh tùy thuộc vào sự tùy chỉnh của người dùng. Các tin đồn trước đó chỉ ra màn hình Always On cũng sẽ hiển thị các tiện ích. Thông báo sẽ lần lượt đến từ phần dưới cùng của màn hình và sẽ hiển thị tinh tế trong khoảng 10 giây.





Apple được cho là đang kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 14, và một cuộc khảo sát độc lập cũng cho thấy các dòng sản phẩm mới này sẽ dễ dàng trở thành smartphone tốt nhất của năm 2022.