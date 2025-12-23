Thanh Trúc 9X: Tôi tạo khoảng lặng để nhìn lại mình

Thanh Trúc 9X với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo trong bộ ảnh mới dịp Giáng sinh 2025 Ảnh: NVCC

Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, nữ MC lựa chọn cách thể hiện tối giản với gam trắng chủ đạo, kết hợp chất liệu lông mềm mại, gợi lên cảm giác ấm áp, an yên và nữ tính. Không chạy theo sự phô trương, Thanh Trúc ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp dịu dàng, đúng với hình ảnh cô kiên định xây dựng suốt chặng đường làm nghề.

Ở loạt hình lần này, Thanh Trúc 9X trung thành với phong cách trang điểm trong trẻo, làm nổi bật làn da mịn màng cùng những đường nét hài hòa trên gương mặt. Mái tóc đen dài được buông nhẹ tự nhiên, kết hợp biểu cảm mềm mại, tạo nên tổng thể gần gũi và dễ chịu. Từ những khung hình chính diện, góc nghiêng cho đến các bố cục phá cách, nữ MC không cần tạo dáng cầu kỳ vẫn toát lên thần thái riêng, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

Không chỉ mang tính thẩm mỹ, bộ ảnh còn cho thấy sự "thăng hạng" rõ nét về nhan sắc của Thanh Trúc. Bước vào tuổi 30, cô sở hữu vẻ đẹp chín muồi, không sắc sảo hay gây choáng ngợp, mà thiên về chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế. Đó là kiểu nhan sắc càng ngắm càng tạo thiện cảm, phản ánh đúng sự trưởng thành cả trong ngoại hình lẫn nội tâm.

Qua hình ảnh dịu dàng cùng những chia sẻ về một năm nhiều biến động, nữ MC cho biết cô chọn tạo "khoảng lặng" để nhìn lại bản thân và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn Ảnh: NVCC

Chia sẻ về những ngày lễ cuối năm, Thanh Trúc cho biết cô không mấy hứng thú với các buổi tụ họp đông người. Thay vào đó, người đẹp sinh năm 1995 thích không gian yên tĩnh bên gia đình. "Những dịp lễ tôi thường ít ra ngoài vì ngại đông. Tôi thích ở nhà nghỉ ngơi, nấu ăn, xem phim và tận hưởng thời gian bên người thân", Thanh Trúc bộc bạch. Với cô, sự bình an trong tâm trí và cân bằng trong đời sống tinh thần là điều đáng trân trọng hơn cả.

Bên cạnh hình ảnh nhẹ nhàng trước ống kính, Thanh Trúc cũng thẳng thắn chia sẻ về những biến động trong cuộc sống cá nhân. Nữ MC cho biết năm vừa qua cô đối diện với nhiều thử thách. "Có những lúc tôi trải qua nhiều chuyện không vui, từng nghĩ mình rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng đó cũng là khoảng lặng để tôi nhìn lại bản thân, cân nhắc và chắt lọc lại mọi thứ", Thanh Trúc tâm sự. Theo cô, chính những giai đoạn khó khăn đã giúp mình học cách lắng nghe nội tâm và trân trọng những điều giản dị hơn trong cuộc sống.

Thanh Trúc sinh năm 1995, được công chúng biết đến trong vai trò MC và diễn viên. Cô từng tham gia bộ phim điện ảnh Cha và con và… của đạo diễn Phan Đăng Di, tác phẩm từng được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Thanh Trúc chủ động rút lui khỏi showbiz để tập trung cho đời sống cá nhân.

Ở độ tuổi 30, Thanh Trúc chọn lối sống kín tiếng, trưởng thành, dịu dàng, chọn cách tỏa sáng bằng sự tinh tế và cảm xúc Ảnh: NVCC

Khoảng năm 2018, cô bén duyên với công việc dẫn chương trình khi trở thành MC, biên tập viên của kênh An Ninh TV (ANTV). Nhờ lối dẫn chững chạc, phát âm chuẩn cùng ngoại hình ưa nhìn, Thanh Trúc nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình. Đến cuối năm 2021, cô xác nhận dừng vai trò MC thời sự tại ANTV, mở ra một giai đoạn mới trong hành trình sự nghiệp.

Cô chia sẻ mong ước dịp năm mới 2026: "Tôi chỉ mong trong tâm mình luôn bình an và trái tim vẫn cảm nhận được những nhịp đập của hạnh phúc".