Thanh Trúc cùng con gái dự tiệc đầy tháng ái nữ nhà Chu Bin

Sau hôn lễ hồi tháng 3.2025, ca sĩ Chu Bin và bà xã Ngọc Trà hạnh phúc chào đón con thứ hai là bé gái Ruby, ra đời vào cuối tháng 8. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, nam ca sĩ vừa tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho con gái tại một nhà hàng ở TP.HCM, quy tụ đông đảo bạn bè nghệ sĩ, doanh nhân và đồng nghiệp thân thiết.

Chu Bin cùng Ngọc Trà trong buổi tiệc đầy tháng của con gái Ruby Ảnh: NVCC

Trong đêm tiệc, Chu Bin gửi tặng con gái hai ca khúc mới do chính anh sáng tác là Ruby viên ngọc của ba mẹ và Khi ba ôm con. Tiết mục ngọt ngào, đầy cảm xúc của nam ca sĩ nhận được nhiều tràng pháo tay từ khách mời. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi tổ ấm có đủ nếp đủ tẻ: "Hạnh phúc đến với tôi tuy muộn nhưng lại trọn vẹn. Ở tuổi 40, tôi chín chắn và trưởng thành hơn để sẵn sàng đón nhận trách nhiệm làm cha".

Diễn viên Thanh Trúc cùng con gái đến dự tiệc của ái nữ nhà Chu Bin

Tiệc đầy tháng bé Ruby có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Diễn viên Thanh Trúc đưa con gái Kỳ Kỳ tới chung vui. Nhóc tỳ hơn một tuổi, là trái ngọt tình yêu của cô và ca sĩ Châu Khải Phong, tỏ ra rụt rè, ôm chặt mẹ khi đến nơi đông người.

Thanh Trúc đưa con gái Kỳ Kỳ đến chung vui cùng gia đình ca sĩ Chu Bin Ảnh: NVCC

Ngoài Thanh Trúc, ca sĩ Lương Gia Huy cũng đưa con trai đến chúc mừng. Nhạc sĩ Thái Hùng, ca sĩ Khánh Bình, A Tuân, Lý Tuấn Kiệt (nhóm HKT)... cùng nhiều bè thân thiết cũng có mặt. Một số khách mời khác như ca sĩ Lâm Chấn Huy, Hồ Việt Trung, Saka Trương Tuyền… không tham dự được song cũng gửi lời chúc mừng đến ái nữ gia đình Chu Bin.

Chu Bin chia sẻ anh rất mê con, thường tự tay chăm sóc bé Ruby những lúc rảnh rỗi. Viên mãn với cuộc sống hiện tại, Chu Bin cho biết anh từng trải qua không ít vấp ngã trong quá khứ nhưng luôn biết ơn vì nhờ đó mới có cơ duyên gặp gỡ bà xã và xây dựng tổ ấm như hôm nay.

Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi không còn những ngày tháng tự do bay nhảy như trước, bởi giờ đây gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tờ giấy đăng ký kết hôn và lễ cưới là minh chứng cho tình yêu, trách nhiệm của vợ chồng tôi".

Nam ca sĩ chia sẻ, anh hài lòng với những gì đang có và mong muốn cùng vợ tạo dựng tổ ấm hạnh phúc, dành cho các con sự yêu thương đủ đầy Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ nói thêm, ở tuổi tứ tuần anh thấy mình thực sự trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn trước. Chu Bin muốn xây dựng tổ ấm vững chắc với bà xã Ngọc Trà để các con có nền tảng gia đình tốt đẹp, đầy tình yêu thương. "Tôi thành thật xin lỗi vợ và mọi người vì những gì đã làm trong quá khứ. Tôi biết mình từng gây tổn thương sâu sắc cho những người thân yêu, đặc biệt là bà xã. Tôi hối hận vô cùng", Chu Bin bộc bạch.

Sinh năm 1985, Chu Bin từng là vận động viên Taekwondo đoạt huy chương bạc toàn quốc, sau đó chuyển hướng ca hát. Anh từng trải qua giai đoạn khó khăn khi đi diễn hội chợ với thù lao 20.000 đồng một đêm diễn. Năm 2007, anh vào top 30 Vietnam Idol và giành giải Album Vàng 2008.

Chu Bin được khán giả yêu thích qua nhiều album như Xuân lộc vàng, Hãy tin anh lần nữa, Người dưng, Giả vờ thương anh được không...