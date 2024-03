Thành ủy Hà Nội xem xét kỷ luật đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13.9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình) bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 6 tầng, tầng lửng và tầng tum thang nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng.

Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại Q.Thanh Xuân có 5 công trình.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, khởi tố 6 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, UBND P.Khương Đình và Công an P.Khương Đình, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.