Thành viên Agnetha của ABBA phát hành đĩa đơn mới ở tuổi 73

Agnetha Faltskog, ca sĩ chính cùng với Anni-Frid Lyngstad của ban nhạc pop Thụy Điển ABBA (thành lập năm 1972) cực kỳ thành công, đã phát hành album solo cuối cách đây một thập kỷ.

Agnetha Faltskog là một trong những nghệ sĩ của làng âm nhạc có số đĩa bán chạy nhất trong lịch sử REUTERS

"Buổi ra mắt thế giới của đĩa đơn Where Do We Go From Here? trên kênh BBC Radio 2. Hãy theo dõi vào ngày 31.8 từ 8 giờ 30 sáng (giờ Anh Quốc)", Agneta viết trên nền tảng mạng xã hội vào cuối ngày 29.8.

Nhóm nhạc ABBA đã chinh phục được vô số người hâm mộ trên khắp thế giới vào thập niên 1970-1980 với những bản hit như Dancing Queen, Fernando, đồng thời giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Eurovision năm 1974 với màn trình diễn bài Waterloo.

Nhóm nhạc ABBA lừng danh vào thập niên 1970-1980 BBC

Agnetha Faltskog sinh ngày 5.4.1950, là ca sĩ Thụy Điển. Bà từng đạt được thành công ở quê nhà sau khi phát hành album đầu tay Agnetha Faltskog vào năm 1968. Bà trở thành siêu sao quốc tế khi tham gia vào nhóm nhạc ABBA, bán được hơn 370 triệu album và đĩa đơn trên toàn thế giới. Agnetha trở thành một trong những nghệ sĩ của làng âm nhạc có số đĩa bán chạy nhất và xếp vị trí cao trong những ban nhạc có số đĩa bán chạy nhất trong lịch sử.

Sau khi ABBA tan rã vào tháng 12.1982, Faltskog tiếp tục con đường âm nhạc với tư cách là nghệ sĩ solo, phát hành 3 album. Bà sống ẩn dật vào những năm 1990, tránh xa dư luận và cư trú tại Ekero, Stockholm.

Agnetha Faltskog ngừng thu âm trong 16 năm cho đến khi phát hành album My Coloring Book vào năm 2004. Bà trở lại vào năm 2013 bằng album A, được xếp hạng cao tại Anh.

Kể từ khi rời ABBA, Agnetha Faltskog vẫn tiếp tục gặt hái được thành công trong vai trò là một nghệ sĩ solo, mặc dù có những khoảng thời gian bà ngừng hoạt động.