Thành viên Geleximco rót 5.000 tỉ đồng đầu tư khu du lịch ở Hải Phòng

Công ty CP Glexhomes - đơn vị thành viên của Tập đoàn Geleximco - vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chấp thuận cho công ty đầu tư 5.000 tỉ đồng vào Công ty CP đầu tư và du lịch Vạn Hương, bao gồm việc đầu tư bằng trái phiếu, cho vay... Thời hạn đầu tư trong 12 tháng và giải ngân trong vòng một năm kể từ ngày 23.12.

Công ty Vạn Hương được thành lập năm 2010 và cũng là thành viên Tập đoàn Geleximco, có địa chỉ tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng). Công ty là chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn tại Hải Phòng.

Theo giới thiệu, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có tổng diện tích 480 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỉ đồng và là dự án trọng điểm được Tập đoàn Geleximco tập trung nguồn lực để triển khai.





Dự án gồm sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; khu vui chơi giải trí... Được xúc tiến đầu tư và bắt đầu thi công từ tháng 12.2019, dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng dự kiến hoàn thành trong 5 năm vào năm 2023.

Trước khi đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Tập đoàn Geleximco đã đưa vào hoạt động sân golf Geleximco Hòa Bình - Hilltop Valley Golf Club. Geleximco tiếp tục đầu tư những dự án sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Lào Cai, Hải Phòng…, bên cạnh các dự án bất động sản mang thương hiệu của Geleximco như khu đô thị Gelexia Riverside, khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh), An Bình Plaza, khu đô thị An Bình City...

Geleximco cũng là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như Ngân hàng An Bình (ABBank), Công ty CP Chứng khoán An Bình, Công ty CP quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, Công ty CP Tập đoàn đầu tư tài chính An Bình...