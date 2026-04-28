Thanh Vũ Medic: 30 năm vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hành trình ấy bắt đầu từ những màu áo blouse trắng với "niềm tin vào chất lượng", âm thầm phụng sự sức khỏe nhân dân. Từ nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ kỹ thuật cao đến chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống từng bước giúp người bệnh rút ngắn thời gian, thu hẹp khoảng cách địa lý và tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tim mạch can thiệp - mũi nhọn chuyên môn quan trọng

Đột quỵ, một trong những thách thức lớn của y học hiện đại, đang được kiểm soát hiệu quả hơn ở khu vực ĐBSCL. Tại Thanh Vũ Medic, khoảng 190 ca đột quỵ đã được điều trị thành công trong "giờ vàng", với tỷ lệ hơn 80%. Phương pháp tái thông mạch máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết đang được triển khai hiệu quả kết hợp cùng quy trình Code Stroke giúp rút ngắn tối đa thời gian từ tiếp nhận đến điều trị.

Từ thành quả trên, Thanh Vũ Medic vinh dự đoạt Giải thưởng vàng ESO/WSO Angels Awards năm 2025, ghi nhận năng lực điều trị đột quỵ theo chuẩn quốc tế. Trong thời gian tới, các kỹ thuật chuyên sâu, như: can thiệp mạch não sẽ tiếp tục được triển khai nhằm mở rộng cơ hội cứu sống người bệnh.

Song hành với đột quỵ, tim mạch can thiệp là một trong những mũi nhọn chuyên môn quan trọng. Thành lập năm 2019, đến nay, Trung tâm Tim mạch can thiệp của Thanh Vũ Medic đã thực hiện khoảng 1.200 ca can thiệp mạch vành, với tỷ lệ thành công hơn 90%. Việc kích hoạt hiệu quả quy trình báo động đỏ liên viện đã nhiều lần góp phần cứu sống các trường hợp ngưng tim, ngưng thở trong tình trạng nguy kịch. Từ những ca bệnh "chạm cửa tử" như chàng trai 33 tuổi được hồi sinh sau 3 lần ngưng tuần hoàn, đến trường hợp cụ ông 71 tuổi gục xuống ngay trong bữa cơm được cấp cứu thành công. Bên cạnh đó là hành trình "giữ lại nhịp tim" cho bệnh nhân 95 tuổi trong cuộc chạy đua với thời gian... Mỗi ca bệnh không chỉ là một thành công y khoa, mà còn là minh chứng cho khả năng phối hợp khẩn trương, chính xác giữa các chuyên khoa thuộc Thanh Vũ Medic.

Nâng cao chất lượng điều trị bệnh mạn tính

Hệ thống MRI 3.0 Tesla Ingenia Elition S tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Lĩnh vực thận nhân tạo thể hiện năng lực vận hành bền vững thông qua việc điều trị lâu dài của bệnh nhân suy thận mạn. Trung tâm Nội thận - Lọc máu, Thanh Vũ Medic được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy lọc máu hiện đại, tích hợp công nghệ HDF Online và hệ thống nước RO đạt chuẩn ISO 23500:2019/AAMI 13959:2014. Trung tâm đạt chứng nhận ISO 9001:2015, bảo đảm quy trình vận hành an toàn, ổn định. Mỗi tháng, khoảng 1.500 lượt lọc máu được thực hiện, từ các kỹ thuật thường quy: Nong và sửa chữa AVF bằng can thiệp DSA, hemodialysis đến các phương pháp chuyên sâu như lọc máu liên tục và thay huyết tương.

Lĩnh vực ung bướu, triển khai từ năm 2025, đang phát triển theo định hướng bài bản, từ tầm soát, sinh thiết đến điều trị và chăm sóc giảm nhẹ. Hơn 60 phác đồ điều trị đã được chuẩn hóa, tối ưu hiệu quả điều trị và tính nhất quán trong thực hành lâm sàng. Đồng thời, việc đẩy mạnh hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên trong phẫu thuật ung thư đang từng bước hoàn thiện chuỗi điều trị khép kín, từ chẩn đoán, điều trị đến theo dõi lâu dài.

Hình thành một hệ sinh thái y tế thông minh

Song song với phát triển chuyên môn, Thanh Vũ Medic đã từng bước hình thành một hệ sinh thái y tế thông minh, nơi công nghệ trở thành nền tảng cốt lõi trong toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các nền tảng CT Scanner 128-160 lát cắt, cho phép phát hiện sớm các tổn thương ngay từ giai đoạn chưa biểu hiện rõ ràng, đặc biệt trong các bệnh lý thần kinh, tim mạch và ung bướu.

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đoạt Giải thưởng vàng ESOWSO Angels Awards ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trong định hướng năm 2026, Thanh Vũ Medic đầu tư CT Phổ - Philips Spectral CT 7500 - kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chẩn đoán, với khả năng cung cấp dữ liệu quang phổ trong mọi lần chụp, giúp đánh giá toàn diện tổn thương và hỗ trợ ra quyết định điều trị chính xác.

Ba thập kỷ, 4 cơ sở y tế, hòa vào dòng chảy phát triển của phương Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Thanh Vũ Medic từng bước khẳng định vai trò của một điểm tựa y tế chất lượng cao tại ĐBSCL, nơi chất lượng được đo lường bằng kết quả điều trị và trải nghiệm người bệnh, hướng đến các chuẩn mực quốc tế như ACHSI. Đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp vào sự phát triển chung của y tế Việt Nam.

