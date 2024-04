Thanh Vũ Medic Bạc Liêu: Mang y tế chất lượng cao về bán đảo Cà Mau

Từ phòng khám trở thành hệ thống y khoa của vùng

Cách đây 26 năm, tại tỉnh Bạc Liêu, ThS.BS Phạm Thanh Vũ khởi nghiệp từ một phòng khám đa khoa nhỏ. Với quyết tâm xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, thân thiện, ThS.BS Phạm Thanh Vũ đã thành lập Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu - nơi người dân vùng bán đảo Cà Mau được khám chữa bệnh bằng trang thiết bị hiện đại, chất lượng vượt trội, nơi mà sức khỏe cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Đây là bước khởi đầu của hệ thống y khoa chất lượng cao, được dựng xây từ một bác sĩ giàu lòng nhân ái mà mọi người thường gọi thân thương là "bác Vũ".

BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cơ sở 2 ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Từ một phòng khám đa khoa chỉ phục vụ vài trăm người bệnh mỗi ngày, sau 26 năm, Thanh Vũ Medic đã phát triển thành hệ thống y khoa chăm sóc sức khỏe uy tín ở khu vực ĐBSCL, bao gồm: BVĐK Thanh Vũ Medic cơ sở 1 và 2 tại Bạc Liêu, Phòng khám đa khoa tại Cà Mau phục vụ hơn 3.000 lượt khám chữa bệnh mỗi ngày.

Trong 26 năm hoạt động, Thanh Vũ Medic đã tạo ra nhiều đột phá cho ngành y tế. Với sứ mệnh mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, Thanh Vũ Medic không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất cùng trang thiết bị y khoa hiện đại hàng đầu như: Hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA; Máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla; Máy chụp CTA động mạch vành, động mạch não MSCT 320 lát cắt; Hệ thống quét khối 3D nhũ tự động ABVS tích hợp siêu âm đàn hồi mô định lượng ARFI; Doppler mạch máu ngoại biên VISTA ABI; Máy siêu âm 4D; Điện tim gắng sức thảm lăn; Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch và sinh học phân tử… cùng nhiều thiết bị chẩn đoán và điều trị khác nhằm nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh, tạo sự an tâm và hài lòng cho người bệnh.

Điển hình là Khoa Hồi sức cấp cứu. Đây là nơi chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nặng và nguy kịch bằng các thiết bị hiện đại, như: hệ thống máy thở chuyên dụng, 5 máy lọc máu liên tục Prismaflex thế hệ mới và nhiều trang thiết bị khác. Đội ngũ y bác sĩ của khoa được đào tạo chuyên sâu trong điều trị lọc máu. Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hơn 200 ca lọc máu và gần 600 ca thở máy.

Phẫu thuật cột sống cổ tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đột phá trong chấn thương chỉnh hình và tim mạch can thiệp

Một trong những khoa quan trọng nhất của hệ thống Bệnh viện Thanh Vũ Medic là Ngoại chấn thương chỉnh hình. Tiếp nối thành công trong phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng toàn phần và nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, năm 2023, Thanh Vũ Medic triển khai thêm các ca phẫu thuật chuyên sâu bao gồm phẫu thuật nội soi khớp vai, phẫu thuật cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Đây là bước đột phá đánh dấu sự phát triển trong việc điều trị các bệnh về xương khớp. Qua đó, giúp người dân có cơ hội được thăm khám và điều trị trực tiếp tại Bạc Liêu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tỉnh nhà.

Trong những năm qua, Trung tâm Tim mạch can thiệp của Thanh Vũ Medic đã thành công trong việc thực hiện chụp và can thiệp mạch vành cho hơn 500 ca, cứu sống hơn 100 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trong "khung giờ vàng" với tỷ lệ thành công cao hơn 98%. Trong đó có những ca bệnh được chuyển đến từ các tỉnh lân cận như: Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang...

Phẫu thuật khớp vai tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Tim mạch can thiệp của Thanh Vũ Medic đã triển khai thực hiện can thiệp mạch máu ngoại biên (mạch máu chi, mạch máu tạng, tắc mạch máu bằng hạt có hóa chất điều trị u gan…) cho rất nhiều bệnh nhân. Đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm không ngừng nâng cao chuyên môn và năng lực hướng đến điều trị những bệnh lý khó như tim bẩm sinh (thông liên thất, thông liên nhĩ), đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp tim, can thiệp mạch máu não.

Qua 26 năm thành lập và phát triển, Thanh Vũ Medic đã trở thành điểm sáng trong ngành y tế vùng bán đảo Cà Mau. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại và kỹ thuật tiên tiến, Thanh Vũ Medic tự hào là nơi mang đến những trải nghiệm giá trị cho bệnh nhân