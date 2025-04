Thanh Vũ Medic Bạc Liêu: Số hóa y tế, xây dựng bệnh viện thông minh

Toàn cảnh Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: ĐỖ UYÊN

Hợp tác, nâng tầm chuyên môn

Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin với sự hợp tác chặt chẽ từ các đối tác công nghệ quốc tế như Philips trong việc cung cấp nền tảng hạ tầng. Đây chính là giải pháp tiên tiến, để kết nối và nâng cao năng lực chuyên môn thông qua hoạt động hội chẩn từ xa.

Bệnh viện thường xuyên tổ chức các buổi hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành từ những bệnh viện tuyến trên, như: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Hùng Vương... Điều này giúp các ca bệnh phức tạp được thảo luận, đưa ra phác đồ điều trị tối ưu. Đồng thời, nâng cao trình độ cho đội ngũ bác sĩ, mang lại chất lượng điều trị tốt cho người bệnh mà không cần phải di chuyển xa.

Đến nay, Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã triển khai khá nhiều dịch vụ kỹ thuật cao và chuyên sâu, như: Can thiệp tim mạch (chụp, nong và đặt stent mạch vành), thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục, thay huyết tương, phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng nhân tạo, phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm, tán sỏi thận qua da, phẫu thuật sỏi thận san hô…

Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu giàu kinh nghiệm, tận tụy với bệnh nhân ẢNH: ĐỖ UYÊN

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã đầu tư các thiết bị hiện đại như máy CT, MRI và các hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Song, việc đào tạo đội ngũ nhân viên đủ năng lực vận hành và sử dụng thiết bị là điều không thể bỏ qua. Bệnh viện đã tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động chuyên môn, như: MRI 3.0 Tesla tích hợp AI: Phân tích hình ảnh y khoa với độ chính xác cao, giúp phát hiện sớm các bệnh lý phức tạp như ung thư, tổn thương xương và mô mềm. Công nghệ này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán mà còn rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu cho bác sĩ. RIS-PACS: Tích hợp AI để tự động phân tích hình ảnh y khoa, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Ngoài ra, AI còn được ứng dụng trong hệ thống CDSS (Hỗ trợ quyết định lâm sàng) để hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng khoa học.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla tích hợp AI tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ẢNH: ĐỖ UYÊN

Tinh gọn quy trình, trải nghiệm khám chữa bệnh

Một trong những cải tiến nổi bật của Thanh Vũ Medic Bạc Liêu là việc loại bỏ hoàn toàn sổ khám bệnh truyền thống, thay thế bằng hệ thống quản lý hiện đại dựa trên công nghệ số. Người bệnh chỉ cần cung cấp thông tin căn cước công dân, trong đó đã tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, để được lưu trữ và quản lý thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS). Hệ thống HIS đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu một cách chính xác, nhanh chóng và được bảo mật tuyệt đối theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin nghiêm ngặt, đảm bảo quyền riêng tư - an toàn dữ liệu.

Bệnh viện đã triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến trên Facebook, Zalo OA và Website. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch từ xa mà không cần đến trực tiếp bệnh viện. Nhằm đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt, Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã triển khai giải pháp thanh toán bằng mã QR Code động. Người bệnh có thể dễ dàng quét mã QR để thanh toán nhanh chóng mà không cần đến quầy đăng ký. Hệ thống này được tích hợp trực tiếp với HIS để đảm bảo tính chính xác và an toàn trong giao dịch tài chính.

Với chiến lược đẩy mạnh cải cách hành chính song hành cùng chuyển đổi số toàn diện, Thanh Vũ Medic Bạc Liêu không chỉ tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đặt ra những mục tiêu cụ thể hướng đến hoàn thiện bệnh án điện tử và đạt tiêu chí bệnh viện thông minh mức 6 theo Thông tư số 54 của Bộ Y tế. Tất cả những nỗ lực này nhằm mang đến những trải nghiệm khám chữa bệnh ngày càng tiện lợi, nhanh chóng, an toàn và chất lượng cho người dân. Đồng thời khẳng định cam kết "niềm tin vào chất lượng" bền vững.