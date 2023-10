Thảo "lụi" từng bị tuyên 2 năm tù nhưng "không có hồ sơ phạm nhân" ?

Chiều 7.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", 58 tuổi, trú P.Xuân An, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).