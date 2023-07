Thảo Nhi Lê tham gia 'IELTS Face Off', nói về cơ hội khi đoạt giải Á hậu

Tối 1.7, tập phát sóng đầu tiên của IELTS Face Off mùa thứ 10 đã chính thức lên sóng trên kênh VTV7. Bước đến mùa thứ 10 với tên gọi “Smells Like Gen Z Spirit”, IELTS Face Off xuất hiện với diện mạo mới, khắc họa rõ nét hơn tinh thần Gen Z sáng tạo, tươi mới và không ngại phá bỏ mọi giới hạn.

Poster chương trình

Bắt nhịp với xu hướng phát triển bản thân của giới trẻ - luôn cần nguồn cảm hứng và động lực từ những nhân vật xung quanh bên cạnh tự trau dồi tri thức, chương trình IELTS Face Off mùa 10 có 13 tập, với 2 dạng chủ đề được phát sóng:

Các tập Talkshow vào tối thứ bảy hàng tuần với sự dẫn dắt của MC Khánh Vy - diễn viên Thảo Tâm, cùng khách mời là những người nổi tiếng, hoặc các influencer, đưa người xem khám phá các khái niệm hay từ khóa hot trong giới trẻ. Họ cũng sẽ chia sẻ với chương trình những câu chuyện truyền cảm hứng.

Các tập Everything IELTS Studio sẽ được phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần. Đây sẽ là nơi các “chiến thần IELTS” và các bạn trẻ cùng chinh phục mục tiêu IELTS thông qua những thử thách và chủ đề nhất định.

MC Khánh Vy và Á hậu Thảo Nhi Lê N.Đ

Chương trình quy tụ dàn cast là những bạn trẻ nổi tiếng không chỉ trong giới học thuật IELTS như: Khánh Vy - Thảo Tâm - Uy Lê - Thiện Khiêm - Trang Nhung - Bino - Chồn. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những người nổi tiếng, những ngôi sao mạng xã hội có sức ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ cũng mang đến nhiều “gia vị” đặc biệt cho IELTS Face Off mùa thứ 10.

Thảo Nhi Lê - Nguồn năng lượng tích cực “mở khoá” IELTS Face Off season 10

Tập phát sóng đầu tiên của IELTS Face Off - Smells Like Gen Z Spirit gây chú ý với khách mời: Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lê Thảo Nhi. Trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu, Thảo Nhi Lê còn là một KOL/Influencer được giới trẻ vô cùng yêu thích. Á hậu không chỉ mang tới hình ảnh một người phụ nữ hiện đại xinh đẹp, quyến rũ và độc lập, mà còn đại diện cho thế hệ trẻ không ngại phá bỏ định kiến và tự tin “là chính mình”.

Thảo Nhi Lê (bìa phải) trong đêm đăng quang cùng Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thủy Tiên

Với từ khóa “New” - Sự mới mẻ, Á hậu Thảo Nhi Lê và host Khánh Vy lần đầu được trải nghiệm làm gỏi gà măng cụt - một trong những món đặc sản Bình Dương và tiết lộ từng làm việc trong bếp từ khi còn nhỏ: “Để phụ giúp gia đình, Nhi đã làm việc ở nhà hàng của bố mẹ từ năm 12 tuổi”.

Thảo Nhi Lê và MC Khánh Vy cùng sinh viên của trường Đại học Quốc tế Miền Đông EIU

Đến với IFO Nightly Show - nơi các khách mời bắt đầu chia sẻ sâu hơn về bản thân xoay quanh từ khóa chủ đề, Thảo Nhi Lê đã mang đến cho khán giả IELTS Face Off những câu chuyện “lần đầu tôi kể” cũng như các thông điệp truyền cảm hứng tích cực. Bên cạnh đó, sự xuất hiện bất ngờ của Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã tạo nên nhiều cảm xúc cho IFO Nightly Show. Đây cũng là lần đầu tiên “ông trùm hoa hậu” thể hiện khả năng tiếng Anh cực “mượt” trên sóng truyền hình.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên dành cho Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, CEO Bảo Hoàng cho biết anh đã “follow” Instagram Thảo Nhi ngay trước khi chính thức casting. Nam CEO vô cùng tâm lý khi biết Thảo Nhi Lê đang đối mặt với một số vấn đề nhất định, nên đã trò chuyện riêng với nàng hậu sau khi casting.

Thảo Nhi Lê và MC Khánh Vy, CEO Bảo Hoàng

Ngược lại, Á hậu Thảo Nhi Lê vô tư đến mức “hoàn toàn không biết Bảo Hoàng là ai”. Thậm chí, khi CEO điển trai gọi cô ra bên ngoài để động viên, Thảo Nhi đã cảm thấy… “sợ mất mật”: “Tôi nghĩ lúc đấy là tôi đã ‘tạch’ rồi. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ nói "Yo, xin lỗi Nhi, anh thực sự thích em nhưng em không thể tham gia cuộc thi này”.

Á hậu cũng cho biết, chưa từng nghĩ đến việc sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Sinh ra và lớn lên ở Đức, Thảo Nhi Lê không quá yêu thích các cuộc thi hoa hậu. Cô nàng cũng từng vấp phải sự phản đối từ bạn bè ở Đức vì cho rằng tham gia các cuộc thi sắc đẹp là “rất phí thời gian”. Tuy nhiên, sau 2 năm dịch Covid-19 khiến cuộc sống bất ngờ chững lại, mong muốn được làm một điều gì mới mẻ, được “phá vỡ định kiến của chính mình” càng trở nên mãnh liệt, đã thôi thúc Thảo Nhi “ghi danh”.

“Khi sự nghiệp của Nhi vừa mới thăng hoa thì Covid-19 đến. Nhi suy nghĩ về cuộc sống của mình như thế nào sau khi Covid-19 qua đi hằng ngày. Liệu Nhi sẽ trở lại làm một người có sức ảnh hưởng, vẫn sẽ mang tới một phiên bản mới cho những người xung quanh, cho khán giả của mình. Hay sẽ trở thành một cái gì đó cũ? Nhi không muốn trở thành một người cũ.

Nhi đã nghĩ: ‘Mình phải làm điều này vì bản thân’. Có thể Nhi không thích ngành công nghiệp sắc đẹp này, nhưng Nhi muốn tìm hiểu nó. Chỉ là phá vỡ những định kiến của bản thân, và mang tư duy của bạn lên một tầm cao mới. Đó là lý do Nhi quyết định ứng tuyển” - Thảo Nhi cho hay.

Trong suốt thời gian tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê luôn được biết đến bởi tinh thần “chiến thần” và sự mạnh mẽ, tự tin. Tuy nhiên, Thảo Nhi Lê vẫn luôn tồn tại những nỗi sợ bên trong: "Và bằng một cách nào đó, vào một thời điểm, tôi đã muốn dừng tất cả mọi thứ lại. Tôi ngưng mọi hoạt động, tôi cảm thấy lo sợ với tất cả mọi thứ và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả anh Hoàng, để bảo vệ chính mình.

Khi trở thành Á hậu 1, tôi vẫn… sợ. Những cô gái khác khóc khi trở thành Á hậu, có thể vì họ quá hạnh phúc. Nhưng tôi khóc vì quá sợ hãi. Đến mức tôi gọi điện cho bạn và nói: Tôi đang làm gì với cuộc đời mình vậy?".

Thảo Nhi Lê trên poster chương trình

Tuy nhiên, hành trình từ một Thảo Nhi Lê trên mạng đến Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã mang đến cho cô nhiều cảm hứng. Với từ khóa là sự mới mẻ, Thảo Nhi Lê thẳng thắn thể hiện tham vọng tạo nên sự khác biệt, phá vỡ tiêu chuẩn và truyền cảm hứng đến giới trẻ: “Điều tôi thật sự muốn, là mọi người nghĩ đến tôi như... là Thảo Nhi, một cô gái đã thật sự truyền động lực đến mọi người. Tôi muốn những người trẻ cảm thấy họ được thấu hiểu và lắng nghe, rằng họ có thể thoải mái là chính mình không màng đến những lời đánh giá. Và Nhi là người đã phá vỡ luật lệ, và… là ‘người dọn đường’ để mọi người đi theo, để được làm chính mình, sống một cách chân thật và theo đuổi giấc mơ mà không có sự chần chừ!".

Đặc biệt, tại IELTS Face Off season 10, Á hậu Thảo Nhi Lê và CEO Trần Việt Bảo Hoàng cũng lần đầu tiết lộ về tương lai mới của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau một thời gian nhiều “biến động”. Theo đó, CEO Bảo Hoàng khẳng định: “Chúng tôi sẽ không còn tổ chức Miss Universe Việt Nam nữa. Chúng tôi vẫn sẽ giữ tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng sẽ có một cái tên tiếng Anh hoàn toàn mới. Mọi thứ sẽ được công bố vào tháng 7. Chúng tôi sẽ đón kỷ niệm 15 năm sắp tới, và cũng là đón chờ cho một chương lịch sử mới, khởi đầu mới của gia đình Hoàn vũ".