Thao Túng Tam Quốc - Vplay chính thức ra mắt game thủ hôm nay 26.11

Thao Túng Tam Quốc - Vplay là tựa game chiến thuật SLG kết hợp Card Battle sở hữu lối chơi mưu lược, tốc độ, linh hoạt, đưa người chơi bước vào hành trình tranh đoạt thiên hạ giữa bốn thế lực Ngụy - Thục - Ngô - Quần hùng.

Game mang đến hệ thống chiến thuật đa tầng với cơ chế đột phá "Một Chạm Đổi Tướng", cho phép chuyển toàn bộ tiến trình giữa các tướng chỉ trong một thao tác.

Bản đồ thế giới 3D rộng lớn cho phép công thành, chiếm đất, giao tranh PvP thời gian thực và mở rộng lãnh thổ theo phong cách riêng.

Ngoài chiến trường, game còn có hậu cung với hơn 100 mỹ nhân hỗ trợ đặc biệt và thương trường vận hành theo cung – cầu, giúp người chơi làm giàu bằng tính toán kinh tế tinh tế.

Hệ thống phúc lợi cũng vô cùng hào phóng: 1000 lượt triệu hồi miễn phí, tặng SSR Điêu Thuyền và Tôn Thượng Hương, cùng hàng loạt quà tặng từ điểm danh, sự kiện online và quay số nhận quà công nghệ.

Không chỉ vậy, Thao Túng Tam Quốc - Vplay còn đánh dấu một bước tiến lớn với chiến dịch truyền thông quy mô, kết hợp cùng dàn sao giờ vàng .

Thao Túng Tam Quốc - Vplay chính thức ra mắt game thủ ngày 26.11.2025 trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS.

Tải ngay Thao Túng Tam Quốc tại: https://thaotung.vplay.vn/ibOJ/PR



