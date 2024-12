Thắp sáng những nẻo đường biên viễn

Công trình ánh sáng ở làng thanh niên

Xế chiều, trời tối nhanh trên con đường biên viễn. Những nóc nhà ở Làng thanh niên lập nghiệp Mô Rai (thôn 3, xã Ia Dom, H.Ia HD'rai, Kon Tum) lấp ló dưới tán rừng cao su cũng dần hòa vào màn đêm đen đặc. Đúng 18 giờ, những bóng đèn năng lượng mặt trời lần lượt sáng. Đã hơn 2 năm qua, công trình đoạn đường thanh niên đã thắp sáng bản làng vùng biên xa tít tắp này.

Đoàn viên, thanh niên tham gia lắp đèn năng lượng mặt trời trên đường quê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cách TP.Kon Tum 90 km về hướng tây, Làng thanh niên lập nghiệp Mô Rai nằm giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn. Những năm qua, dù được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, tuy nhiên vì là một làng vùng sâu, vùng xa, nằm sát đường biên giới VN - Campuchia, nên Làng thanh niên lập nghiệp Mô Rai vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Ông Ngô Hoài Việt, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 3, cho biết do đa phần người dân trong làng thanh niên là công nhân cao su nên công việc chủ yếu vào ban đêm. Trong khi đó, con đường từ làng ra nông trường cao su tối đen vì không có điện chiếu sáng. Vì vậy, chuyện đi lại, làm việc của người dân vào ban đêm cũng gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Để hỗ trợ việc đi lại, làm việc của người dân, năm 2022, Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai công trình Đoạn đường thanh niên thắp sáng, bố trí bóng đèn năng lượng mặt trời trên 1,5 km đường làng.

Trước đây, vì không có điện vào buổi tối, đoạn đường trở nên heo hút, ít người qua lại. Từ ngày được thắp sáng, đoạn đường trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi của trẻ em và người dân trong làng. Không chỉ vậy, công trình thanh niên này còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống an vui cho người dân.

"Từ ngày có công trình thắp sáng của Tỉnh đoàn Kon Tum, người dân thấy phấn khởi, an ninh trật tự được đảm bảo, xóm làng được khang trang, sạch đẹp hơn. Việc đi lại, làm việc của người dân vào ban đêm cũng đỡ khó khăn hơn nhiều", ông Việt cho biết thêm.

Các cấp bộ Đoàn tại Kon Tum đã đem bóng điện về thắp sáng những bản làng ở rẻo cao, biên giới ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thiếu tá Cao Anh Quốc, chính trị viên Đồn biên phòng Ia Dom, cho biết công trình thanh niên Đoạn đường thắp sáng trên địa bàn Làng thanh niên lập nghiệp Mô Rai rất thiết thực. "Ngày trước, tuyến đường tối mịt, các cháu đi học rất tội. Không những thế, tuyến đường được thắp sáng giúp người dân đi lại vào ban đêm dễ dàng hơn, trộm vặt cũng vì thế mà không dám manh động", thiếu tá Quốc nói.

Thắp sáng làng Le

Mô Rai (H.Sa Thầy) là xã biên giới có địa hình đồi núi hiểm trở. Toàn xã có 1.500 hộ dân, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 74%. Đặc biệt tại xã có làng Le là nơi định cư của dân tộc Rơ Măm, một trong những dân tộc ít người nhất VN. Cũng bởi những khó khăn, cách trở về địa lý đã khiến Mô Rai là một trong những xã nghèo của tỉnh.

Dù đã được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng đời sống người dân làng Le vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước đây, vào ban đêm, nhiều đoạn đường trên địa bàn làng Le tối đen như mực khiến người dân ngại đi qua. Năm 2022, Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai công trình Đoạn đường thanh niên thắp sáng để hỗ trợ người dân. Không chỉ vậy, công trình còn tạo cảnh quan, thay đổi diện mạo của làng người Rơ Măm ở vùng biên viễn.

Tỉnh đoàn Kon Tum đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 1.270 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá hơn 3,4 tỉ đồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Công trình Đoạn đường thanh niên thắp sáng có ý nghĩa thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông A Thái, Trưởng làng Le (xã Mô Rai) cho hay từ khi được Tỉnh đoàn Kon Tum lắp đèn năng lượng mặt trời, các tuyến đường trong thôn sáng sủa hơn hẳn, giúp cảnh quan thôn xóm văn minh, bà con đi lại dễ dàng, an ninh trật tự được đảm bảo.

"Đặc biệt, hiệu quả rõ nét là va chạm giao thông trong đường làng, ngõ xóm giảm đi rõ rệt, qua đó thấy được ý nghĩa thiết thực của việc lắp đèn chiếu sáng ban đêm trên địa bàn thôn. Không chỉ vậy, khi có bóng đèn thắp sáng, tình trạng trộm cắp vặt cũng giảm hẳn", ông A Thái nói.

Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai nhiều công trình đoạn đường thanh niên thắp sáng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 1.270 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá công trình hơn 3,4 tỉ đồng...

Anh Nguyễn Văn Mạnh, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết công trình Đoạn đường thanh niên thắp sáng đã khẳng định vai trò và sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ Kon Tum trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và phát triển quê hương, đất nước.