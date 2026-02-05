Thắt chặt chi tiêu cận tết, người trẻ rủ nhau mua đồ si

Đồ si giá rẻ, vài chục nghìn một món

Giờ tan tầm một ngày cuối năm, đến chợ Hoàng Hoa Thám (P.Bảy Hiền, TP.HCM), Nguyễn Linh Chi, sinh viên Trường ĐH Văn Lang dạo quanh một vòng, sau đó cô nàng quyết định ghé một cửa hàng đồ bán trang sức cũ; tiếng leng keng va đập của kim loại do mọi người sốc lựa làm cho không khí ở đây thêm càng sôi động. “Mình muốn mua thêm một ít trang sức, nhưng giá các mặt hàng này cuối năm thì cao quá, nên mình quyết định chọn mua đồ si”, Chi nói.

Cửa hàng đồ trang sức cũ tại chợ Hoàng Hoa Thám được bạn trẻ thích thú lựa chọn mua sắm ngày cuối năm ẢNH: THÁI PHÚC

Chi cho biết giá các mặt hàng ở đây khá rẻ, chỉ dao động từ 30.000 - 100.000 đồng, nếu biết lựa có thể lựa được nhiều món hời, giá chỉ bằng ⅓ so với mua mới. “Mình mua được 2 chiếc nhẫn làm bằng titan chỉ với giá 60.000 đồng/chiếc, nếu mẫu này giá mới đến gần 300.000 đồng, đúng là lựa được một món hời”, Chi vui mừng nói.

Tranh thủ lựa cho mình những món hàng ưng ý ẢNH: THÁI PHÚC

Khảo sát giá một vòng chợ Hoàng Hoa Thám, giá đồ si tại đây dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi món, tùy chất lượng và mẫu mã. Áo khoác, sweater, hoodie, quần jeans và các loại đồ basic dễ phối được nhiều bạn trẻ lựa chọn để diện trong dịp tết.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (23 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết: “Thay vì mua một bộ đồ mới vài trăm ngàn hay cả triệu đồng, mình có thể mua được 2 - 3 món đồ si, vẫn đẹp mà tiết kiệm hơn nhiều”.

Ngọc cho hay lý do lớn nhất khiến cô chọn mua đồ si cận tết là để thắt chặt chi tiêu. Cuối năm là thời điểm phát sinh nhiều khoản như tiền vé xe về quê, quà cáp cho gia đình, chi phí sinh hoạt tăng cao, vì vậy việc tiết kiệm từ khâu mua sắm được đặt lên hàng đầu. "Không phải năm nào mình cũng có điều kiện sắm đồ mới. Mua đồ si vừa đủ mặc tết, phần tiền còn lại mình dành cho gia đình”, Ngọc nói.

Ngọc cho biết thêm bên cạnh việc tiết kiệm cô thích mua đồ si vì đồ mẫu mã đa dạng, dễ tìm được những món “độc”, ít đụng hàng.

Đồ si chất đống tại chợ Hoàng Hoa Thám ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Thị Bích Nhạn (37 tuổi), nhân viên của một cửa hàng đồ si tại chợ Hoàng Hoa Thám cho biết lượng khách năm nay đông hơn, đặc biệt là giới trẻ, nhưng sức mua không quá mạnh. Người mua chủ yếu chọn các mặt hàng có mức giá vừa phải, dao động từ 50.000 - 150.000 đồng đối với áo thun, sơ mi; 200.000 - 350.000 đồng với áo khoác, sweater, quần jeans còn mới.

“Khách trẻ giờ chọn kỹ lắm, họ coi form dáng, chất vải rồi mới quyết định. Để bán được hàng thì mình cũng phải lọc đồ kỹ hơn, phân loại rõ ràng theo từng nhóm giá”, chị Nhạn cho biết.

Theo chị Nhạn các lô đồ mới thường được bày bán vào đầu tuần hoặc cận cuối tuần, thời điểm khách đông để dễ tiêu thụ. “Mỗi khi có hàng mới, tôi sẽ treo bảng thông báo hàng mới về hoặc treo trước vài hôm khi nào mở kiện mới để khách dễ biết”, chị Nhạn nói.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn các món đồ si, người mua cũng phải biết cách lựa chọn, Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi), ngụ ở chung cư Topaz, đường 138, P.Thủ Đức, TP.HCM, có hơn 5 năm kinh nghiệm mua quần áo secondhand, cho biết khi lựa đồ cần ưu tiên kiểm tra đường may, cổ áo và phần nách... đây là những vị trí dễ xuống cấp nhất. “Mình thường chọn các món có chất vải dày, form còn đứng, ít bị giãn. Nếu thấy vết ố nhỏ thì vẫn có thể xử lý được, những đồ bị giãn hoặc sờn nhiều thì nên bỏ qua”, Trang nói.

Để lựa được đồ đẹp cũng cần phải có bí quyết ẢNH: THÁI PHÚC

Theo Trang, sau khi mua về, quần áo si cần được giặt riêng, ngâm nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn nhẹ, sau đó phơi nắng hoặc sấy khô hoàn toàn trước khi mặc. “Làm vậy vừa khử mùi, vừa đảm bảo an toàn cho da, nhất là với những người có làn da nhạy cảm”, Trang chia sẻ thêm.