Thất nghiệp vì AI, 'tổng tài bá đạo' về quê bán rau củ kiếm sống

Theo Sina, Hứa Bằng mới đây đăng tải video ghi lại cuộc sống hiện tại ở quê nhà. Trong video, anh mặc áo thun, quần jean, đeo găng tay, liên tục khuân rau củ, giấy vệ sinh, trứng gà từ xe tải xuống sạp hàng ở chợ để bán. Nam diễn viên cho biết số rau củ đều do ông nội trồng, gồm hành lá, giá đỗ, hành tây cùng nhiều loại nông sản khác.

Khác hẳn hình ảnh doanh nhân lịch lãm trên màn ảnh, Hứa Bằng đứng trên xe ba bánh, đeo khẩu trang chống nắng, nhiệt tình mời khách giữa thời tiết oi bức. Dù vậy, anh cho biết không cảm thấy xấu hổ vì đây là công việc chân chính để duy trì cuộc sống.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hứa Bằng có thời gian tham gia nhiều dự án phim truyền hình trước khi chuyển sang đóng phim ngắn. Nhờ ngoại hình điển trai cùng hình tượng "tổng tài bá đạo", anh nhanh chóng được khán giả biết đến khi thể loại phim ngắn bùng nổ trong vài năm gần đây.

Nam diễn viên Hứa Bằng hiện mưu sinh bằng nghề bán rau tại một khu chợ ở quê nhà Ảnh: Chụp màn hình trang cá nhân của Hứa Bằng

Tuy nhiên, nam diễn viên tiết lộ từ khoảng tháng 3 năm nay, anh gần như không còn nhận được lời mời đóng phim. Trong video, Hứa Bằng cho rằng sự phát triển nhanh của AI đã tác động mạnh đến ngành phim ngắn khi nhiều nhà sản xuất bắt đầu ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, khiến nhu cầu tuyển diễn viên giảm đáng kể. Phát biểu này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến một diễn viên từng được yêu thích nay phải chuyển sang mưu sinh bằng nghề bán rau. Một số người cho rằng AI đang tạo ra áp lực không nhỏ đối với lao động trong lĩnh vực sáng tạo, trong khi số khác nhận định nguyên nhân thất nghiệp không chỉ đến từ AI mà còn xuất phát từ việc thị trường phim ngắn ngày càng cạnh tranh, nguồn cung diễn viên vượt quá nhu cầu.

Sự nghiệp đổi chiều vì làn sóng phim AI

Hứa Bằng sinh năm 1996 là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương (Trung Quốc). Những năm đầu sự nghiệp, anh từng đảm nhận vai phụ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Thả thí thiên hạ. Năm 2025, khi thị trường phim ngắn bùng nổ, theo lời khuyên của người hâm mộ, anh chuyển sang lĩnh vực này. Với kỹ năng diễn xuất và ngoại hình điển trai, anh nhận được một số vai chính trong các phim ngắn, chủ yếu đóng vai "tổng tài bá đạo".

Tuy nhiên, ngành công nghiệp này nhanh chóng trải qua những thay đổi đáng kể. Một phim ngắn AI có thể được hoàn thành chỉ trong vài ngày, với chi phí thấp hơn 1/10 so với quay phim người thật. Theo Hiệp hội Dịch vụ Nghe nhìn Trực tuyến Trung Quốc, trong quý đầu tiên năm 2026, khoảng 128.000 phim ngắn được phát hành trên toàn ngành, trong đó khoảng 122.000 là phim ngắn do AI sản xuất, chiếm hơn 95%. Do ảnh hưởng của diễn viên kỹ thuật số, Hứa Bằng từ lịch trình bận rộn bỗng chốc không có vai diễn nào chỉ trong vòng một tháng.

Dù đối mặt với khó khăn, Hứa Bằng vẫn giữ thái độ lạc quan. Theo các trang tin Trung Quốc, trước khi bán rau, anh từng thử kinh doanh nước cam tại chợ đêm để kiếm thêm thu nhập. Hiện nam diễn viên cho biết vẫn chưa từ bỏ nghệ thuật và hy vọng sẽ có cơ hội quay lại màn ảnh khi thị trường khởi sắc hơn. Anh cũng cân nhắc tự sản xuất nội dung phim ngắn trong thời gian tới.