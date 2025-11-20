Thấu hiểu làn da nhạy cảm, mẹ bầu và sau sinh cùng Elymom

Làn da nhạy cảm - nỗi lo thầm lặng của mẹ bầu và sau sinh

Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ thay đổi mạnh mẽ về nội tiết tố. Sự thay đổi này khiến làn da trở nên nhạy cảm, dễ khô, dễ kích ứng và nổi mụn hơn. Nhiều mẹ còn gặp tình trạng nám, sạm, rạn da hoặc da xỉn màu do tăng sắc tố, thay đổi cấu trúc sợi collagen và đàn hồi da.

Bên cạnh đó, việc thiếu ngủ, căng thẳng, chế độ ăn uống thay đổi cũng khiến da mất đi vẻ rạng rỡ vốn có. Những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến nhiều chị em mặc cảm, ngại soi gương hay e dè trước ống kính, dù hạnh phúc được làm mẹ là điều thiêng liêng nhất.

Chính vì vậy, chăm sóc làn da đúng cách trong giai đoạn này không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách để mẹ yêu thương và hồi phục chính mình.

Vì sao mẹ bầu, mẹ sau sinh nên chọn sản phẩm có chứa các thành phần thiên nhiên?

Trong thời gian mang thai và cho con bú, mọi sản phẩm mẹ sử dụng đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Các chuyên gia khuyến nghị mẹ nên ưu tiên những sản phẩm dưỡng da có chứa chiết xuất thiên nhiên, công thức dịu nhẹ và thân thiện với làn da nhạy cảm.

Dịu nhẹ hơn với làn da dễ kích ứng, giúp giảm mẩn đỏ, khô rát.

Cung cấp dưỡng chất tự nhiên giúp da phục hồi và cân bằng độ ẩm.

Không chứa các thành phần gây hại như corticoid, paraben

Sản phẩm có chứa chiết xuất dược liệu thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích:

Đó cũng là lý do Elymom được phát triển - mang đến cho mẹ bầu và mẹ sau sinh bộ sản phẩm skincare lành tính, giúp làn da lấy lại sự mịn màng và tươi tắn một cách tự nhiên nhất.

Elymom - Bộ sản phẩm skincare dịu nhẹ cho da nhạy cảm, mẹ bầu và sau sinh

Elymom là thương hiệu Dược Mỹ phẩm được nghiên cứu bởi Đại Bắc Care, hướng đến làn da nhạy cảm của mẹ và bé. Với công thức có chứa dược liệu thiên nhiên cùng công nghệ hiện đại, Elymom mang đến giải pháp chăm sóc da toàn diện và nhẹ nhàng mỗi ngày.

Các sản phẩm nổi bật của Elymom:

Kem chống nắng Elymom: Là sản phẩm kem chống nắng vật lý dùng được cho mẹ bầu, sau sinh. Sản phẩm sử dụng màng lọc vật lý, giúp bảo vệ da khỏi tia UV mà không gây nhờn rít.

Gel rửa mặt Elymom: làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, từ lỗ chân lông mà không làm khô căng da, đem lại làn da sạch sáng, mịn màng.

Kem dưỡng da Elymom: chứa hoạt chất làm sáng da Melazero (chiết xuất cây Thiên nam tinh), giúp làm sáng da, mờ các vết thâm sạm, dưỡng ẩm, làm dịu da, cho làn da trông khỏe mạnh, tươi trẻ.

Tất cả sản phẩm Elymom đều có chứa thành phần chiết xuất tự nhiên, không chứa corticoid, không paraben, không chất gây hại, đảm bảo độ dịu nhẹ cho làn da mẹ trong và sau thai kỳ.

Elymom tin rằng, mẹ không cần phải hy sinh làn da chỉ vì đang trong hành trình làm mẹ - bởi vẻ đẹp khỏe mạnh, mộc mạc chính là sự tự tin tuyệt vời nhất.

Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP-ASEAN của Đại Bắc

Toàn bộ sản phẩm Elymom được sản xuất tại nhà máy Dược Mỹ phẩm đạt chuẩn cGMP-ASEAN của Đại Bắc - hệ thống nhà máy hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại đây, quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chiết xuất hoạt chất đến đóng gói, nhằm đảm bảo chất lượng đồng nhất và độ tin cậy cao.

Nhờ nền tảng này, Elymom tự tin mang đến những sản phẩm dịu nhẹ, đáng tin cậy và phù hợp với mẹ Việt trong hành trình chăm sóc da đặc biệt.

Phân phối rộng khắp - dễ dàng tìm mua chính hãng

Hiện nay, Elymom đã có mặt tại hàng nghìn cửa hàng mẹ & bé và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc, giúp mẹ dễ dàng tìm mua sản phẩm chính hãng.

Ngoài ra, mẹ có thể đặt hàng nhanh chóng qua các sàn thương mại điện tử chính thức của Đại Bắc Care, nhận sản phẩm chất lượng chỉ trong vài ngày.

Làn da nhạy cảm trong thời gian mang thai và sau sinh là điều tự nhiên, nhưng mẹ hoàn toàn có thể chăm sóc và lấy lại sự rạng rỡ nếu biết lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Với triết lý "dịu nhẹ cho mẹ - lành tính cho bé", Elymom không chỉ giúp mẹ chăm sóc làn da mà còn gửi gắm thông điệp yêu thương: mỗi phút mẹ dành cho bản thân cũng chính là một cách lan tỏa tình yêu đến con.