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Giới trẻ

Thay điện thoại bằng công viên xanh mát, nơi này đang hút đông gia đình dịp hè

Tuấn Quang
Tuấn Quang
08/06/2026 10:00 GMT+7

Thay vì để con mình quanh quẩn trong nhà với các thiết bị điện tử, các phụ huynh đã lựa chọn đưa trẻ đến công viên xanh mát rợp bóng hàng cây. Nơi đây thu hút các gia đình đưa con đến để vui chơi trong mùa hè.

Mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh tìm đến công viên xanh mát để đưa con vui chơi, thư giãn sau một năm học tập. Tại khu vực bờ kênh công viên mini (P.Thới An, TP.HCM), các gia đình đưa con đến vận động ngoài trời, tận hưởng bầu không khí trong lành, mà còn giảm thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử.

Theo ghi nhận của người viết, sau khoảng 9 giờ sáng, khu vực này bắt đầu nhộn nhịp khi các gia đình đưa con đến vui chơi và trải bạt ngồi dưới những tán cây xanh mát để nghỉ ngơi, trò chuyện trong khi trẻ em thoải mái chạy nhảy, vui đùa cùng nhau.

Một không gian xanh thu hút các gia đình trong mùa hè - Ảnh 1.

ẢNH: TUẤN QUANG

Một không gian xanh thu hút các gia đình trong mùa hè - Ảnh 2.

Các gia đình đưa con đến công viên vui chơi trong mùa hè

ẢNH: TUẤN QUANG

Với hàng cây xanh rợp bóng, nơi đây mang đến không gian thoáng đãng, mát mẻ. Những cơn gió thổi nhẹ giúp xua tan cái nắng đầu hè, tạo cảm giác dễ chịu cho người dân và bạn trẻ thư giãn.

Chị Đoàn Thị Nga (39 tuổi), ngụ P.Thới An, TP.HCM, cho biết tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đến công viên vui chơi để thay đổi không gian sau một năm học tập. "Gia đình thường xuyên thay đổi địa điểm vui chơi cho các con, tuần này đến công viên, tuần sau sẽ chọn một nơi khác. Với lại chỗ này gần nhà nên cũng thuận tiện đưa các con đi chơi", chị Nga nói.

Chị Nga cho biết vợ chồng có hai người con, một bé chuẩn bị vào lớp 10 và một bé sắp vào lớp 1. Trong dịp nghỉ hè, bé lớp 1 vẫn tham gia các lớp học từ thứ hai đến thứ bảy nên chủ nhật được mẹ đưa đi chơi. "Bình thường cháu đi học suốt, nhưng khi về nhà vẫn thích xem điện thoại. Tôi đưa con ra công viên để cháu có thêm thời gian vui chơi để hạn dùng điện thoại", chị Nga chia sẻ.

Đang đứng chơi cùng với con, anh Phạm Văn Khiêm (50 tuổi), nhân viên tài xế công nghệ, xã Đông Thạnh, TP.HCM (ba của Gia Bảo), cho biết tranh thủ dịp nghỉ hè đưa con và các trẻ trong khu phố đến công viên vui chơi, thay đổi không khí sau một năm học tập, mà còn hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.

Một không gian xanh thu hút các gia đình trong mùa hè - Ảnh 3.

Các trẻ đang ngồi chơi dưới những bóng cây xanh mát

ẢNH: TUẤN QUANG

"Sau một năm học, các bé cần được vui chơi, vận động trong môi trường thoáng đãng để giải tỏa căng thẳng. Ra đây có cây xanh, bãi cỏ rộng, không gian mở nên các bé được chạy nhảy, vui đùa thay vì ngồi trong nhà chơi điện thoại", anh Khiêm nói.

Anh Khiêm cho biết nhà cách địa điểm vui chơi hơn 8 km, nhưng vẫn dành thời gian đưa các con đến nơi đây để vui chơi. "Tôi tình cờ biết đến bờ kênh công viên mini trong những ngày đi làm. Khi đi ngang qua khu vực này, thấy có hàng cây xanh mát nên nảy ra ý tưởng đưa con đến vui chơi và tận hưởng không khí trong lành", anh Khiêm nói.

Đi cùng ba mẹ, Phạm Gia Bảo (6 tuổi), học Trường tiểu học Thới Tam, TP.HCM, tỏ ra hào hứng khi được bố mẹ đưa đi chơi trong dịp nghỉ hè. "Em rất vui khi được ba mẹ dẫn đi công viên chơi", Bảo nói.

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