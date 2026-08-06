Thay đổi bền vững khi mỗi nhân viên y tế được trao quyền, khuyến khích cải tiến

Phát biểu khai mạc, GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc BV ĐHYD - nhấn mạnh chất lượng bệnh viện không chỉ nằm ở kỹ thuật hay trang thiết bị hiện đại mà còn ở khả năng xây dựng hệ thống vận hành an toàn, thông suốt và sử dụng tối ưu nguồn lực. Theo ông, phần lớn sai sót y khoa xuất phát từ những lỗ hổng của quy trình hơn là từ cá nhân. Vì vậy, cải tiến chất lượng phải trở thành trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc BV ĐHYD phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: BV ĐHYD

Đại diện Ban Giám đốc bệnh viện chụp hình lưu niệm cùng các diễn giả tham gia hội thảo ẢNH: BV ĐHYD

Đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, TS-BS Nguyễn Trọng Khoa chia sẻ định hướng chuyển từ quản lý chất lượng sang quản trị giá trị dựa trên dữ liệu. Phân tích sâu hơn về vận hành, TS-BS Dương Huy Lương chỉ ra tám dạng lãng phí phổ biến trong y tế như sai sót, chỉ định thừa, thời gian chờ, thao tác lặp lại, thủ tục rườm rà hay chưa tận dụng hết năng lực của nhân viên. Các chuyên gia đồng thời lưu ý nguy cơ "số hóa sự lãng phí" khi vội vã đưa công nghệ vào những quy trình chưa được tối ưu. Chiến lược phù hợp là "Lean trước - Số hóa sau" hoặc triển khai Lean song hành cùng chuyển đổi số. Quản lý tinh gọn không phải là cắt giảm chi phí cơ học hay tinh giản nhân sự, mà hướng đến loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị, gia tăng an toàn, trả lại thời gian chuyên môn cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Một nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận tại hội thảo là vai trò của yếu tố con người. Các chuyên gia cho rằng rào cản lớn nhất trong quá trình chuyển đổi không nằm ở công nghệ mà ở sự kháng cự đối với thay đổi. Công nghệ chỉ là công cụ, còn con người mới là chủ thể quyết định thành công của quá trình cải tiến. "Văn hóa cải tiến số" được nhấn mạnh như nền tảng để nhân viên cảm nhận công nghệ đang hỗ trợ và giảm tải cho chính công việc của mình.

Tại phiên chia sẻ thực tiễn, TS Nguyễn Thị Hải Liên - Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng BV ĐHYD khẳng định nhân viên y tế tuyến đầu là những người trực tiếp vận hành và hiểu rõ nhất các nút thắt, điểm nghẽn của quy trình. Sự thay đổi bền vững chỉ có thể hình thành khi mỗi nhân viên được trao quyền, từ Ban Giám đốc đến từng vị trí làm việc, đều xem việc phòng ngừa rủi ro, giảm hao phí và cải tiến chất lượng là công việc hằng ngày của chính mình.

TS Nguyễn Thị Hải Liên, Phụ trách Phòng QLCL BV ĐHYD chia sẻ về thực tiễn áp dụng Kaizen và Lean Six Sigma trong cải tiến chất lượng bệnh viện ẢNH: BV ĐHYD

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bệnh viện cần xây dựng văn hóa chất lượng, văn hóa không đổ lỗi, khuyến khích nhân viên chủ động nhìn nhận sai sót, phát hiện lãng phí, nguy cơ rủi ro, tích cực cải tiến, thay vì che giấu hoặc thờ ơ. Đồng thời, đội ngũ y tế cần được đào tạo các công cụ quản trị như Kaizen, Lean Six Sigma, FMEA,.. được trao quyền, đề xuất giải pháp, ghi nhận và khen thưởng kịp thời ngay từ những cải tiến nhỏ nhất.

Các diễn giả, Ban tổ chức và đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo ẢNH: BV ĐHYD

Hội thảo khép lại với thông điệp: Quản trị tinh gọn là nghệ thuật "Làm nhiều hơn và tốt hơn với ít nguồn lực hơn". Sự kết hợp giữa tư duy Lean, văn hóa cải tiến chất lượng, văn hóa an toàn người bệnh và năng lực số sẽ góp phần kiến tạo mô hình "Bệnh viện Thông minh - Tinh gọn - Nhân văn", hướng tới chất lượng điều trị tối ưu, an toàn cho người bệnh, gia tăng trải nghiệm tích cực và xây dựng môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc, nơi mỗi nhân viên y tế đều được trao quyền, khuyến khích, động viên và đồng hành trong hành trình cải tiến liên tục, nâng cao chất lượng bệnh viện.