Thay đổi lịch trình Giải chạy Marathon 'Strong Vietnam Vũng Tàu 2024'

Về lý do thay đổi, Ban tổ chức chia sẻ: "Vì một số lý do khách quan liên quan đến kỹ thuật, để đảm bảo an toàn và chất lượng cho tất cả các vận động viên tham dự, Ban tổ chức Giải Marathon 'Strong Vietnam Vũng Tàu 2024' rất lấy làm tiếc khi gửi đến các vận động viên thông báo dời ngày giải chạy từ ngày 22.9.2024 sang 17.11.2024. Ban tổ chức vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm từ các vận động viên".

Quyết định thay đổi lịch trình này được đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho toàn bộ vận động viên tham gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức sự kiện.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng đưa ra một số chính sách đặc biệt dành cho các vận động viên như sau:

1. Đối với các vận động viên đã mua vé trước đó và vẫn tiếp tục tham gia thi đấu giải chạy Strong Vietnam vào ngày 17.11.2024: tặng 2 vé standard xem Chung kết Mr World (ngày 23.11.2024 tại Phan Thiết) + Tặng Voucher 1 tháng tập miễn phí tại Citigym+ 02 Voucher giảm 50% cho vé mới của Giải chạy Strong Vietnam 2024.

2. Đối với các vận động viên đã mua vé trước đó nhưng không tiếp tục tham gia giải chạy Strong Vietnam vào ngày 17.11.2024: Hoàn tiền đã mua + tặng 2 vé standard xem Chung kết Mr World (ngày 23.11.2024 tại Phan Thiết) + Tặng Voucher 1 tháng tập miễn phí tại Citigym + 1 Voucher giảm 30% cho vé Giải chạy Strong Vietnam mùa tiếp theo.

Tại UBND thành phố Vũng Tàu, BTC Giải Marathon Strong Vietnam Vũng Tàu 2024 đã có nhiều cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo thành phố và các phòng ban để phối hợp tổ chức giải như Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Công an,...

Hyperlink: https://strongvietnam.com/