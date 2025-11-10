Tọa đàm do Báo Thanh Niên phối hợp với Cục thuế (Bộ Tài chính) thực hiện.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với một trong những nội dung quan trọng là xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ ngày 1.1.2026, mới đây, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán", đề cập đầy đủ "đường đi nước bước" nhằm đảm bảo 100% hộ kinh doanh áp dụng đúng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ năm sau.

Để làm rõ những đổi mới căn bản trong mô hình, cách quản lý thuế với hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán, cũng như loạt giải pháp hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý trong quá trình chuyển đổi, 9 giờ 30 sáng 12.11 tới, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Thay đổi mô hình quản lý thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?"

Tọa đàm có sự tham dự của ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính); bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Sapo.

Xin mời quý vị độc giả đặt câu hỏi tại đây: