Thấy gì khi ca sĩ Việt mang show 'xuyên biên giới'?

Với mong muốn trở thành mô hình sự kiện văn hóa giải trí được tổ chức định kỳ tại Nhật Bản, nhằm quảng bá nhạc Việt, giao lưu văn hóa và kết nối âm nhạc giữa hai quốc gia, TKO Concert đã tổ chức đêm nhạc cho ca sĩ Văn Mai Hương tại nhà hát Hulic Hall, Nhật Bản ngày 20.4 và Hương - Live in Tokyo thu hút hơn 800 khán giả. Sau đó, những cái tên như Ngô Kiến Huy với Fan Meeting in Tokyo diễn ra ngày 15.6 và Bằng Kiều - Live in Tokyo ngày 27.9 đều tạo sức hút với kiều bào ở xứ sở mặt trời mọc.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn với hai đêm nhạc được tổ chức tại nhà hát Esplanade (Singapore) ngày 11 và 12.6 với chủ đề Sketch a Rose - lấy cảm hứng từ vở kịch nổi tiếng Tin ở hoa hồng của Lưu Quang Vũ. Khán phòng được lấp đầy với hơn 3.200 khán giả. Với sự chỉ đạo của tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, chỉ huy dàn nhạc - nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng cách thực hiện độc đáo, âm nhạc không chỉ dừng lại ở các bài hát được biểu diễn mà còn là một bức tranh nghệ thuật tinh tế. Chuỗi dự án âm nhạc Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn sau đó tiếp tục được thực hiện tại nhà hát Opera Sydney (Úc) ngày 29.9 thu hút hơn 2.600 khán giả từ khắp nơi.

Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc tại Singapore ẢNH: FBNV

Mới đây ca sĩ Mỹ Tâm cũng công bố sẽ thực hiện liveshow My Soul 1981 tại Mỹ vào tháng 12 năm nay. Đây là lần đầu tiên giọng ca gốc Đà Nẵng mang show ra nước ngoài. Chia sẻ về ý tưởng này, Mỹ Tâm cho biết sau thành công của chuỗi đêm nhạc My Soul 1981 được tổ chức trong nước, có nhiều khán giả từ nước ngoài về ủng hộ nên cô muốn tổ chức ở Mỹ để tri ân khán giả kiều bào.

Ca sĩ Mỹ Tâm ẢNH: FBNV

Điều đặc biệt là các đêm nhạc của ca sĩ Việt tổ chức ở nước ngoài đều "cháy vé". Như ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ trên trang cá nhân: "Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, toàn bộ vé liveshow My Soul 1981 của Mỹ Tâm tại Mỹ đã được bán hết. Cảm ơn tình cảm của quý khán giả, chúng ta cùng hẹn gặp nhau trong đêm nhạc siêu slay và đầy ắp cảm xúc vào 22.12.2024 tại Mỹ nhé".

Theo các chuyên gia truyền thông, lâu nay nghệ sĩ Việt thường chạy show ở nước ngoài trong các chương trình do bầu sô tổ chức, nhưng hiện tại họ đã đưa đêm nhạc riêng đến các nhà hát lớn trên thế giới. Những đêm nhạc này được tổ chức chuyên nghiệp, đẳng cấp, là một cách tiếp cận mới, nhằm khẳng định vị thế của nghệ sĩ, và tên tuổi của họ vì thế cũng tăng lên, góp phần quảng bá văn hóa, nhạc Việt ra thế giới. Và nếu xu hướng này được nhân rộng thì có thể thu hút cả khán giả nước ngoài.