Thấy gì từ 'chiến dịch' đưa 'Dòng máu anh hùng' trở lại rạp?

Khán giả hào hứng, cổ vũ nồng nhiệt

Sự lan tỏa và đón nhận này bắt nguồn từ 2 lần chiếu lại gần đây nhất của Dòng máu anh hùng trong khuôn khổ LHP Quốc tế TP.HCM hồi giữa tháng 4, và vào ngày 26.4 tại chương trình Điện ảnh Việt - một thời chưa xa của Cinéphile (Q.1, TP.HCM).

Dù chỉ chiếu trong phạm vi nhỏ nhưng số lượng người đăng ký vượt gấp mấy lần số ghế ngồi cho phép khiến lượng ghế kê thêm cũng không thể đáp ứng; đặc biệt dư âm sau những buổi chiếu có phần giao lưu của đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Johnny Trí Nguyễn… đã kéo dài bình luận, tương tác trên các mạng xã hội.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm với vai trò dẫn dắt chương trình trong buổi chiếu của Cinéphile chia sẻ: "Lâu lắm rồi, với một bộ phim Việt, tôi mới nghe được tràng pháo tay vang dội như vậy sau khi phim kết thúc. Tràng pháo tay kéo dài 3 - 4 phút, khiến tôi nghĩ đến những bộ phim được trình chiếu ở... LHP Cannes. Với năng lượng chia sẻ từ người mở đường cho dòng phim hành động Việt - anh em Charlie Nguyễn, và từ nhiều khán giả trẻ lần đầu xem bộ phim này, tôi đã đưa ra một đề xuất, mong lan tỏa đến những khán giả có mặt trong đêm hôm đó và cả cộng đồng mạng: chung tay đưa Dòng máu anh hùng trở lại rạp, để có nhiều người đến trải nghiệm xem trực tiếp tại rạp hơn, bởi phim thật sự chất lượng, mãn nhãn về mọi mặt, xứng tầm quốc tế và kích thích được lòng tự hào, hào khí của người VN. Không cần quá hoành tráng, chỉ cần được chiếu trong khoảng 100 phòng chiếu ở các thành phố lớn (trong tổng số VN có hơn 1.000 cụm rạp chiếu phim với hơn 6.000 phòng chiếu) và tùy thuộc vào hiệu ứng khán giả mà có thể kéo dài bao lâu".

Diễn viên Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà phê bình Lê Hồng Lâm (từ trái qua) giao lưu tại buổi chiếu Dòng máu anh hùng của Cinéphile MỸ KỲ

Hiện số lượng khán giả quan tâm ủng hộ Dòng máu anh hùng ngày một cao, cả đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Johnny Trí Nguyễn cũng hào hứng chia sẻ những bình luận, ý kiến của khán giả, dù cả hai đều nói: Việc chiếu lại này hoàn toàn không vì doanh thu, mà là vì một dấu ấn làm nghề quá đẹp từ thời điểm 17 năm trước. Phía CGV VN cho biết nếu nhà sản xuất phim đồng ý và có được sự ủng hộ của khán giả thì có thể chọn ngày chiếu lại tiếp.

"Cơn sốt" Đào, phở và piano (do Bộ VH-TT-DL, Cục Điện ảnh đặt hàng, giao hãng Phim truyện 1 sản xuất) tại các rạp chiếu dịp sau Tết Nguyên đán vừa qua như "thước đo" về sự quan tâm của khán giả hiện nay về dòng phim lịch sử kháng chiến.

Cú "lội ngược dòng", xảy ra tình trạng "cháy vé cục bộ" của Đào, phở và piano được cộng hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó thành công bắt nguồn phần lớn từ một "chiến dịch" truyền thông hiệu quả đến bất ngờ trên các mạng xã hội, tạo được sự bàn tán rộng rãi. Dòng máu anh hùng hiện tại nếu nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng như Đào, phở và piano thì chắc chắn phim sẽ có kết quả tốt tại rạp.

Từ góc nhìn của nhà phê bình Lê Hồng Lâm, qua trải nghiệm theo dõi và nghiên cứu về điện ảnh VN suốt nhiều thập niên, anh nói nếu Dòng máu anh hùng ra mắt vào thời điểm này, đúng trong dịp nghỉ lễ dài ngày vừa qua thì dự đoán phim dễ thu về hơn trăm tỉ đồng, tùy vào sự lan tỏa của khán giả. Nhưng Dòng máu anh hùng ra mắt 17 năm trước, thời điểm toàn VN chỉ có 20 rạp chiếu phim (phòng chiếu chứ không phải cụm rạp) và vé xem phim thời đó chỉ 20.000 - 30.000 đồng. Và hệ quả tất yếu là bộ phim Dòng máu anh hùng được đầu tư kinh phí hơn 1 triệu USD (thời điểm phim trong nước có kinh phí sản xuất cao nhất tầm 5 tỉ đồng) bị thua lỗ nặng nề.

Cái khó của Dòng máu anh hùng nếu quay trở lại

Chia sẻ với PV Thanh Niên chiều 7.5, đạo diễn Charlie Nguyễn nói: "Việc chiếu lại Dòng máu anh hùng nếu chỉ sử dụng bản cũ thì quá đơn giản, chiếu lúc nào cũng được. Nhưng một khi đã chiếu thì chúng tôi sẽ tái xuất thú vị hơn, với phiên bản redux (phiên bản mở rộng) có chỉnh sửa, làm hậu kỳ về dựng phim, hiệu chỉnh màu sắc, hoàn thiện hơn về mặt âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng… để thu hút cả những người đã xem bản cũ, lẫn khán giả gen Z chưa từng xem. Thế nên, vấn đề lớn đặt ra là cần có kinh phí và thời gian. Mong muốn làm hoàn hảo thì rất nhiều, nhưng tùy vào nhà đầu tư, nhà hảo tâm ủng hộ cho sự trở lại này ở mức bao nhiêu thì chúng tôi sẽ làm bấy nhiêu. Làm ở mức tương đối khá trở lên sẽ mất khoảng hơn 5 tỉ đồng, cộng thêm chi phí marketing, phát hành nữa. Thời gian tối thiểu để hoàn thành khoảng 4 - 5 tháng mới chỉnh sửa xong. Tùy kinh phí có được để làm tới đâu, sẽ có thời gian khác nhau".

Như vậy, nếu Dòng máu anh hùng có thể trở lại rạp thì ít nhất cũng phải cuối năm nay. Tuy nhiên, đạo diễn cho biết mong muốn phim ra rạp trong dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7.5, vì nội dung phim là cuộc kháng chiến chống Pháp. Thế nên, sớm nhất Dòng máu anh hùng phiên bản redux có mặt tại rạp sẽ là vào năm sau.

3 diễn viên chính của Dòng máu anh hùng: Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân và Dustin Nguyễn tại buổi ra mắt phim 17 năm trước H.T

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm nói thêm: "Thường phiên bản redux chỉ xuất hiện với những bộ phim xuất sắc hoặc có một số phận đặc biệt. Điện ảnh thế giới trong nửa thế kỷ qua cũng chỉ có 2 phiên bản redux xứng tầm, đó là Apocalypse Now Redux của huyền thoại F.F Coppola (ra mắt năm 2001 với 49 phút thêm vào so với phiên bản gốc ra mắt năm 1979) và Ashes of Time Redux (tựa Việt: Đông Tà Tây Độc) của Vương Gia Vệ (ra mắt sau 14 năm với nhiều chỉnh sửa so với bản gốc năm 1994). Nếu Dòng máu anh hùng bản redux xuất hiện, nó sẽ là phiên bản đầu tiên tại VN mở rộng của bản gốc sau 17 năm".

Có thể nói, tuy không chiến thắng tại phòng vé vì nhiều lý do khách quan, nhưng bộ phim Dòng máu anh hùng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đông đảo khán giả. Thành công về mặt nghệ thuật đưa các diễn viên như Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn lên hàng ngôi sao thời đó, dù doanh thu chỉ được một nửa so với kinh phí đầu tư, đến nỗi cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín - nhà đầu tư Dòng máu anh hùng - phải cầm cố nhà cửa, lao đao. Đạo diễn Charlie Nguyễn cũng vất vả bù lỗ, từ bỏ ý định thực hiện các phần tiếp theo. Hãng phim Chánh Phương gần đây có chia sẻ tới năm 2023 mới trả hết nợ ngân hàng.

Hiện tại, với tình hình điện ảnh Việt đã khởi sắc, phát triển vượt bậc hơn, quy mô thị trường đã có phim đạt hơn 500 tỉ đồng, đạo diễn Charlie Nguyễn nói ê kíp của anh sẽ trở lại với thể loại phim hành động - lịch sử - dã sử: "Chúng tôi đang xem xét 2 kịch bản đều đề cao tinh thần, hào khí của người Việt, có thể là Dòng máu anh hùng 2 hoặc một bộ phim hành động lấy cảm hứng từ người ông nội từng được mệnh danh là Nhạn Trắng Cà Mau. Hy vọng sẽ quy tụ được những nhân lực giỏi nghề và cả những nhà đầu tư tâm huyết để cùng nhau làm nên những bộ phim lớn, có tầm vóc cho điện ảnh Việt, như vừa qua phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên về các chiến sĩ Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam VN, sau 10 năm ấp ủ đã được khởi quay tại Củ Chi để chiếu vào 30.4 năm sau, bởi các nhà sản xuất tư nhân như HKFilm, Galaxy…".