Thấy gì từ tốp 100 ĐH tốt nhất châu Á năm 2023, trong đó có Việt Nam?

4/6 trường ĐH Việt Nam tụt hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) được công bố hôm 22.6 thể hiện thứ hạng các trường ĐH khu vực châu Á năm 2023.

Đáng chú ý, tốp 100 ĐH tốt nhất châu Á năm nay tiếp tục có sự xuất hiện của đại diện Việt Nam là Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở vị trí thứ 86, nhưng lại giảm 13 bậc so năm trước.

Đây là lần thứ hai Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào tốp 100 ĐH tốt nhất châu Á kể từ khi xuất hiện trong bảng xếp hạng THE từ năm 2022.

Bảng xếp hạng ĐH châu Á năm 2023 CHỤP MÀN HÌNH

Như vậy, trong năm 2023, tổ chức THE (Anh) chỉ ghi nhận một trường ĐH Việt Nam trong tốp 100 ĐH tốt nhất châu Á.

Trước đó, Trường ĐH Duy Tân từng lọt tốp 100 ĐH tốt nhất châu Á hồi năm 2022, xếp hạng 91 nhưng năm nay tụt 15 hạng xuống vị trí 106.

Ngoài ra, các ĐH khác của Việt Nam cũng bị tụt hạng trong bảng xếp hạng các trường ĐH khu vực châu Á của THE.

Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội từ nhóm 251-300 xuống 301-350 vào năm 2022, và tiếp tục tụt hạng xuống vị trí 351-400 trong năm 2023. ĐH Quốc gia TP.HCM cũng từ nhóm 401-500 xuống 501-600, đồng hạng với ĐH Bách khoa Hà Nội.



Còn Trường ĐH Huế lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng THE, ở vị trí 601+.

Đại diện Việt Nam điểm cao về tỷ lệ trích dẫn nhưng điểm thấp tỷ lệ nghiên cứu

THE áp dụng 13 tiêu chí trong bảng xếp hạng các trường ĐH châu Á, tương tự bảng xếp hạng các trường ĐH thế giới.

Tuy nhiên, tỷ lệ các tiêu chí này trong tổng điểm xếp hạng đã được điều chỉnh lại nhằm phản ánh yếu tố đặc thù của châu Á và các cơ sở giáo dục ĐH nơi đây.

13 tiêu chí đánh giá để xếp hạng các trường ĐH châu Á được phân loại theo 5 nhóm chính, với tỷ lệ có phần khác biệt so với bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, THE đưa ra 13 tiêu chí xếp hạng các trường ĐH châu Á thuộc 5 nhóm: giảng dạy (chiếm 25% điểm tổng, thấp hơn so với bảng xếp hạng các ĐH thế giới là 30%), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), thu nhập từ ngành (7,5%, cao hơn so với bảng xếp hạng các ĐH thế giới là 2,5%) và triển vọng quốc tế (7,5%).

Nhìn chung, 6 đại diện Việt Nam được tính điểm cao về tỷ lệ trích dẫn, nhưng tỷ lệ nghiên cứu lại bị điểm thấp. Cụ thể, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng lần lượt được đánh giá 100 và 99,2/100 điểm về mặt trích dẫn. Tuy nhiên, hai trường này có điểm nghiên cứu khá thấp, chỉ 19,6 và 15,4.

Ở khía cạnh giảng dạy, hầu hết các trường ĐH của Việt Nam có mức điểm dao động từ 15,9-17,5/100. Riêng ĐH Quốc gia Hà Nội bứt phá với 21,7 điểm. Mặt khác, về thu nhập từ ngành, ĐH Bách khoa Hà Nội đứng đầu với 43,5 điểm. Còn Trường ĐH Tôn Đức Thắng dẫn đầu về chỉ số triển vọng quốc tế với 58,4 điểm.



Trường ĐH Tôn Đức Thắng tiếp tục nằm trong tốp 100 trường tốt nhất châu Á ĐÀO NGỌC THẠCH

Năm 2023, THE xếp hạng 669 trường của 31 quốc gia, vùng lãnh thổ tại châu Á, trong đó có 79 "gương mặt" mới. Ngoài ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh tiếp tục giữ vị trí nhất, nhì trong 4 năm liên tiếp, Trung Quốc có thêm hai đại diện lọt tốp 10. Theo sau đó là 3 trường của Hồng Kông (Trung Quốc), còn Singapore, Nhật Bản mỗi nước một trường. Nhật Bản cũng là quốc gia có nhiều đại diện góp mặt nhất với 117 trường.

Hồi tháng 4, THE cũng đã công bố bảng xếp hạng Impact Rankings (những ĐH có tầm ảnh hưởng) nhằm đánh giá sự thành công của các trường trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Trong bảng xếp hạng Impact Rankings, Việt Nam có 7 đơn vị được xếp hạng: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (vị trí 301-400); Trường ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia Hà Nội (đồng hạng 401-600); Trường ĐH FPT, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (đồng hạng 601-800); Trường ĐH Phenikaa (801-1.000); và Trường ĐH Mở TP.HCM (1.001+).

THE (Anh) bắt đầu xếp hạng các ĐH thế giới vào năm 2004 và là một trong 4 tổ chức xếp hạng ĐH có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới gồm: tổ chức QS (Anh), tạp chí U.S. News & World Report (Mỹ), ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).